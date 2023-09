Como o El Niño pode afetar o mercado financeiro

Os fenômenos climáticos estão assustando a todos. Calor intenso na Europa, calota polar sumindo, furacões violentos e verão em agosto aqui no Brasil são exemplos de condições climáticas globais com grandes alterações e que têm provocado intensas discussões entre meteorologistas, ambientalistas e todos que se preocupam com o futuro do planeta. Particularmente, os impactos trazidos pelo El Niño sobre os padrões climáticos e as ocorrências de catástrofes naturais têm sido bem evidenciados. No entanto, essas consequências vão além dos aspectos meteorológicos e afetam também o mundo financeiro.

As alterações climáticas podem ter influência em vários setores da economia e, em consequência, afetam as perspectivas dos investimentos. Grandes eventos climáticos podem sim criar volatilidade nos mercados financeiros globais. Se um desses eventos extremos por exemplo causar interrupções na produção ou no transporte de commodities essenciais. Isso pode mexer com os mercados de ações, títulos e moedas, pois os investidores reagem a mudanças nas perspectivas econômicas.

Artigo recente da Zacks Investment Research, afirma que entre 1980 e 2021 o El Niño trouxe maior volatilidade aos mercados de ações, particularmente pelos seus efeitos sobre a produção agrícola e o consumo de energia. Em 2015, por exemplo, o El Nino foi um dos mais fortes já registrados, levando a perturbações climáticas significativas, que contribuíram para uma queda nas bolsas globais entre o final daquele ano e o início de 2016. O índice MSCI World, por exemplo, registrou queda de quase 12% entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016.





A questão climática também pode trazer oportunidades de investimentos, com foco em aspectos ambientais e de sustentabilidade. Os investidores devem ficar atentos às empresas que se adaptam melhor às mudanças climáticas ou estejam desenvolvendo tecnologias sustentáveis.

Investimentos também são afetados por eventos extremos causados pelas mudanças climáticas Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO

Por exemplo, empresas que estão envolvidas na produção e distribuição de energia solar, eólica, hidrelétrica e outras de outras fontes renovável devem se beneficiar do aumento da conscientização sobre a importância da redução das emissões de gases de efeito estufa.





Também as empresas que desenvolvem tecnologias avançadas de monitoramento e previsão climática, que terão demanda crescente por informações precisas sobre o clima. É importante que o investidor considere que a sustentabilidade e a adaptação às mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais importantes, e as empresas que demonstrarem um compromisso real com essas questões estarão mais bem posicionadas para o sucesso a longo prazo.