Faxina da morte: como preparar as finanças para os últimos momentos

Pensar em deixar tudo preparado para quando a vida acabar é algo importante e pode fazer com que a sucessão ocorra com mais tranquilidade, evitando gastos e até brigas entre os herdeiros. Várias culturas adotam práticas nessa direção. Uma delas é a tradição sueca conhecida como Faxina Sueca da Morte, ou döstädning, realizada geralmente por pessoas da terceira idade que organizam cuidadosamente os seus pertences, reduzindo o acúmulo de objetos antes de morrer. Esse conceito foi popularizado por Margareta Magnusson no livro A Mágica da Faxina Sueca da Morte, que traz uma abordagem leve e reconfortante para enfrentar a inevitabilidade da morte. Essa prática é sobre viver de maneira mais organizada, desprendida de excessos materiais.

No Japão há uma prática similar, o Danshari, um movimento minimalista, focando na ideia de desapegar do passado e viver no presente, rejeitando o excesso material. Outras culturas também têm práticas voltadas para limpar e simplificar a vida antes do seu final.

Organizar e reduzir bens antes da morte traz impactos positivos, particularmente nas questões tributárias das famílias, pois facilita o processo de inventário, diminui custos e pode evitar disputas. Preparar um planejamento patrimonial é algo essencial. Outra atitude importante é quitar dívidas. Deixar toda a papelada dos bens organizada para quando for ser aberto o inventário e, também, pensar em doações ainda em vida. A organização prévia de como os bens devem ser distribuídos, garantindo que todos os herdeiros estejam cientes, deve evitar disputas que poderiam levar a litígios prolongados.