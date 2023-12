Não há futuro para o Brasil enquanto existir insensibilidade à desigualdade de renda; leia análise

A Síntese de Indicadores Sociais (SIS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz um “raio-X” completo do panorama social do País, essencial para o traçado de políticas públicas. Cite-se um caso: a distribuição de renda. Pela última informação disponível, referente a 2022, na tabela do rendimento domiciliar per capita segundo as classes de porcentual de rendimento domiciliar per capita, a renda média foi de R$ 1.586, com a renda média do décimo superior da distribuição de renda sendo de R$ 6.448. O IBGE divulga também a renda média do grupo dos percentis de 95% a 100% (R$ 8.995), bem como a renda média do grupo dos percentis de 90% a 95%, que era de R$ 3.900.

Mais ainda, o IBGE informa que a pessoa que se situava exatamente no percentil 90% tinha uma renda de R$ 3.207, de modo que quem recebeu R$ 3.208 se localizava no décimo superior da distribuição. É difícil convencer uma pessoa de 28 anos que more sozinha, pague aluguel e dê duro todo dia para poder poupar e juntar dinheiro para se casar, com uma renda mensal de R$ 3.300, que numa escala de 1 a 20, onde o grupo 20 é o dos 5% mais ricos, ela esteja no grupo 19. E, entretanto, essa pessoa, que provavelmente deve se considerar pobre ou, no máximo, “classe média baixa”, pertence, por definição, ao grupo dos 10% mais “ricos”.

Um livro essencial para entender a questão distributiva é Uma História de Desigualdade, de Pedro H. G. Ferreira de Souza, publicado em 2018 pela Hucitec, a partir da tese de doutorado do autor. Ali é possível desagregar não só os números dos 10% mais ricos incluindo o 1% mais rico, mas também do 0,1% mais rico e ainda do 0,01% mais rico do País. Os últimos dados apresentados no livro se referiam ao ano de 2013, mas, em se tratando de questões estruturais, nada indica que, em linhas gerais, essa realidade tenha mudado nos dez anos posteriores.

A fotografia que resulta dessa análise é extremamente interessante para o enriquecimento do debate sobre a distribuição de renda no Brasil. Os seus dados indicam que os 10% mais ricos tinham 51% da renda do País, dentre eles o 1% mais rico, o 0,1% mais rico e o 0,01% mais rico tinham 23%, 10% e 5%, respectivamente, da renda. Não haverá futuro decente para o Brasil enquanto quem carrega politicamente a bandeira do combate à desigualdade continuar com um viés anticapitalista e quem defende a bandeira do capitalismo continuar insensível diante de um dos quadros distributivos mais iníquos do mundo.