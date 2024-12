Fabricantes de eletroeletrônicos anunciam investimentos de R$ 5 bilhões até 2027

Fabricantes de aparelhos eletroeletrônicos, como geladeiras, fogões, televisores e eletroportáteis planejam investir R$ 5 bilhões nos próximos três anos, entre 2025 e 2027. Os recursos serão voltados para inovação de produtos, ampliação da capacidade de produção e novas fábricas. E os investimentos estão atrelados à evolução das políticas industriais para o setor.

O anúncio foi feito hoje, 4, em Brasília, pelo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), José Jorge do Nascimento, em reunião com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin. A indústria decidiu repetir nos próximos anos a dose de investimentos realizados entre 2023 e 2024, depois do desempenho do setor registrado nos nove primeiros meses deste ano.

Produção da linha branca, que inclui geladeira, fogões e lavadoras, está aquecida Foto: Celio Messias/Estadão

Entre janeiro e setembro, as vendas de aparelhos eletroeletrônicos da indústria para o varejo, em número de unidades, cresceu 29% em relação a igual período de 2023. Foi a maior taxa anual para o período em dez anos.

Foram comercializadas 83,8 milhões de unidades de produtos eletroeletrônicos nos primeiros nove meses de 2024. No mesmo intervalo de 2023, as vendas haviam atingido a marca de 65 milhões de aparelhos, aponta a Eletros.

Mercado avança, apesar do juro alto

A expectativa da Eletros é encerrar 2024 com avanço de 25% nas vendas de eletroeletrônicos. Se a projeção se concretizar, será o melhor desempenho dos últimos dez anos.

Mercado de trabalho aquecido, com melhoria da renda e do emprego, além do calor excessivo, que turbinou as vendas de aparelhos de ar condicionado e ventiladores, garantiram o bom desempenho dos eletroeletrônicos, apesar juros elevados.

“Quando a população melhora a renda, melhora o emprego, ela quer ter uma televisão nova, uma geladeira nova, com mais eficiência energética, com mais qualidade. Isso está impulsionando o crescimento da economia. E bens de capital, investimento na indústria, ampliação de indústrias, novas indústrias”, disse Alckmin.