Fábricas de carros elétricos na China não conseguem contratar com rapidez suficiente

THE NEW YORK TIMES - Xing Wei se formou em uma escola de ensino médio profissionalizante no nordeste da China em 2003 e foi trabalhar como eletricista em uma fábrica de autopeças no sul do país. O único conjunto de rodas que ele podia comprar era uma bicicleta preta de três marchas.

Ele ganhava US$ 1.150 por ano e dividia um dormitório sufocante com outros três trabalhadores. “Havia ar-condicionado, mas como tínhamos de pagar a eletricidade, basicamente não o ligávamos”, disse.

Leia também

Duas décadas depois, Xing, de 42 anos, ganha cerca de US$ 60 mil por ano. Ele trabalha como eletricista sênior instalando robôs industriais em fábricas de carros elétricos para a Nio, uma montadora chinesa. No inverno passado, comprou um veículo utilitário esportivo Nio ES6 de US$ 52 mil.

O mercado de veículos elétricos da China é o maior do mundo e o que cresce mais rapidamente. Um frenesi de construção e expansão de fábricas fez com que os eletricistas e especialistas em robótica se tornassem uma mercadoria cobiçada.

“Se você quiser recrutar pessoas com experiência relevante, há relativamente poucas pessoas nesse setor”, disse Xing.

Mais de 1,5 milhão de pessoas trabalham em dezenas de empresas de veículos elétricos na China e em seus fornecedores Foto: Qilai Shen/The New York Times

Atualmente, mais de 1,5 milhão de pessoas trabalham em dezenas de empresas de veículos elétricos na China e em seus fornecedores. A maior delas, a BYD, tem 570 mil funcionários, em comparação com os 610 mil das três montadoras de Detroit juntas.

Continua após a publicidade

Com a desaceleração de partes da economia chinesa, a China precisa transferir trabalhadores para setores que ainda estão crescendo rapidamente, principalmente a fabricação de veículos elétricos. Mas o país enfrenta um déficit no treinamento vocacional, bem como um excedente de jovens com diplomas universitários que não estão interessados em trabalhar em fábricas.

Os mais procurados são técnicos e engenheiros qualificados, como Xing. Os trabalhadores da linha de montagem em fábricas automotivas ganham menos da metade do seu salário.

Pequim estimou em 2021 que o país tinha mais do que o dobro de empregos para técnicos especializados do que o número real de trabalhadores qualificados.

Montadoras chinesas estão construindo fábricas de carros elétricos mais rapidamente do que as vendas estão aumentando Foto: Qilai Shen/The New York Times

Um relatório publicado no ano passado pelo governo de Xangai constatou que os 10% mais bem pagos dos técnicos sênior de fábrica ganhavam pelo menos US$ 51 mil por ano. Os trabalhadores com essas habilidades mudam de emprego com frequência: antes de se mudar para Hefei, no centro da China, há dois anos, para trabalhar na Nio, Xing montou uma linha de estamparia na vizinha Ningbo para a Zeekr, uma divisão da Zhejiang Geely.

Impulsionadas por empréstimos de bancos estatais e assistência de municípios, as montadoras chinesas estão construindo fábricas de carros elétricos mais rapidamente do que as vendas estão aumentando, provocando uma guerra de preços que fez com que a maioria das empresas perdesse dinheiro. Isso causou um abalo no setor. A Nio, por exemplo, anunciou em novembro que demitiu 10% de seus funcionários. Nenhum dos cortes foi na área de fabricação, disse a Nio.

Continua após a publicidade

“Já estamos muito preocupados com a falta de mão de obra”, disse Ji Huaqiang, vice-presidente de fabricação da Nio.

Mais de 40% dos 11 milhões de graduados universitários do país estudam anualmente tópicos relacionados à ciência e à engenharia Foto: Qilai Shen/The New York Times

As sementes da escassez de mão de obra foram plantadas anos atrás, quando os planejadores econômicos do governo chinês não conseguiram ver a escala do boom dos veículos elétricos e treinar trabalhadores suficientes para isso.

Em 2016, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação previu que o setor de veículos elétricos precisaria de 1,2 milhão de trabalhadores em 2025 e alertou que a China tinha apenas 170 mil pessoas com as habilidades necessárias.

Sem dúvida, mais de 40% dos 11 milhões de graduados universitários do país estudam anualmente tópicos relacionados à ciência e à engenharia. Isso é o dobro da proporção nos Estados Unidos, que também tem um déficit de soldadores, eletricistas e outros trabalhadores industriais.

Mas muitos desses graduados universitários aspiram trabalhar em empregos de colarinho-branco em empresas de internet e no serviço público, não em fábricas.

China, e particularmente o setor de carros elétricos, está tentando usar a automação para resolver a escassez de braços Foto: Qilai Shen/The New York Times

Continua após a publicidade

Em 2014, o líder chinês Xi Jinping exortou as autoridades do governo e do Partido Comunista, bem como as empresas, a “cultivar centenas de milhões de trabalhadores de alta qualidade e pessoal técnico e qualificado”.

Mas essa meta colidiu com as aspirações crescentes dos pais chineses, que demonstraram menos interesse em enviar seus filhos para escolas de ensino médio profissionalizante para aprenderem as habilidades de um eletricista, um maquinista ou outro técnico.

O número de adolescentes que ingressam em escolas de ensino médio técnico e profissionalizante caiu 25% entre 2010 e 2021, o ano com os dados mais recentes. Ao mesmo tempo, o número de alunos que frequentam escolas de ensino médio acadêmico praticamente não mudou.

“Os empregos em fábricas são frequentemente associados a um trabalho sujo, perigoso e degradante”, disse Minhua Ling, professor-associado especializado no sistema de educação profissionalizante da China no Geneva Graduate Institute. Os chineses mais jovens “acham isso humilhante”, disse ela.

Hoje, cerca de 60% da população chinesa que completa 18 anos se matricula em uma universidade. Em 2000, eram 10%.

A China, e particularmente o setor de carros elétricos, está tentando usar a automação para resolver a escassez de braços.

Segundo a Federação Internacional de Robótica, as empresas da China instalaram mais robôs industriais em 2022 do que o resto do mundo combinado. Ela superou seus maiores rivais no setor de manufatura: Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha.

Continua após a publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.