A produção industrial encolheu 1,4% em julho e acumulou expansão de 2,2% em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda em julho, o Produto Interno Bruto (PIB) deve ter diminuído 0,41%, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Pouco menos sombrio, o Monitor do PIB-FGV apontou retração econômica de apenas 0,1% no mês, com recuo do consumo familiar e da atividade industrial. No mercado financeiro, onde persistem sinais de otimismo, o crescimento projetado para o ano chegou a 2,96% na segunda semana de setembro, de acordo com o boletim Focus publicado no dia 16 de setembro.

Não se observa o mesmo otimismo, no entanto, quando se trata da evolução dos preços. Em quatro semanas, passou de 4,22% para 4,35% a inflação estimada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Também se elevou a variação projetada para os dois anos seguintes. Pelos novos cálculos, o índice aumentará 3,95% em 2025 e 3,61% em 2026, permanecendo abaixo do teto (4,5%) mas bem acima do centro da meta (3%). Como consequência, os juros básicos subiram na quarta-feira, para 10,75%, e seguirão elevados: 11,25% em dezembro deste ano, 10,50% no final de 2025, 9,50% no encerramento de 2026 e 9% um ano depois, ainda de acordo com o boletim Focus.