Fazenda diz que mais ministérios serão chamados nesta terça para opinar sobre corte de gastos

BRASÍLIA - Diante da expectativa do anúncio pelo governo de um pacote de corte de gastos para reequilibrar as contas públicas, o Ministério da Fazenda informou que o quadro fiscal do País e as propostas em discussão pela equipe econômica foram apresentadas e compreendidas na reunião desta segunda-feira, 4, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, outros ministérios serão convocados nesta terça-feira, 5, pela Casa Civil para participar do debate, sem detalhar quais.

Lula se reuniu com Haddad e outros ministros por mais de três horas para tratar sobre as medidas de revisão de gastos. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE “O Ministério da Fazenda informa que na reunião desta segunda-feira (4), o quadro fiscal do País foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão. Nesta terça (5), outros ministérios serão chamados pela Casa Civil para que também possam opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações”, diz a nota da pasta. A reunião desta segunda, convocada em meio à expectativa do anúncio do pacote de contenção de gastos, terminou sem declaração à imprensa.

O encontro começou às 15h30 e terminou por volta das 18h45. Participaram, além de Lula, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho) e Camilo Santana (Educação).

Também estiveram no encontro o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan; o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello; e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que ainda nesta semana será possível anunciar as medidas de corte de gastos. De acordo com ele, Lula passou o final de semana trabalhando no assunto.

Haddad viajaria à Europa nesta semana, mas ficou no Brasil justamente para dar andamento ao tema, a pedido de Lula. Questionado se isso daria mais velocidade ao anúncio, Haddad explicou que sua viagem estava dependendo justamente dessa definição, se os anúncios seriam feitos nesta ou na próxima semana. Como “as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico”, disse o ministro, a previsão é que o governo esteja pronto para fazer os comunicados nesta semana.