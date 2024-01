Outro profissional do mercado ouvido pela coluna acrescenta o fator China à conjuntura de piora do quadro internacional, no caso brasileiro. As preocupações com a falta de tração da economia chinesa voltaram à baila neste início de ano.

O supersaldo comercial brasileiro de quase US$ 100 bilhões em 2023 ajudou a neutralizar, pela fortaleza do setor externo, a deterioração do resultado fiscal. A economia manteve-se sólida e estável. Mas o megassuperávit do ano passado é uma história em grande parte agropecuária e chinesa. No primeiro item, sabe-se que 2024 não vai repetir o desempenho espetacular de 2023, e pode até ser pior do que o projetado pelos efeitos do El Niño. Resta a China, cuja desaceleração obviamente pode ser um problema para o Brasil. O superávit comercial do Brasil com a China saltou de US$ 28,7 bilhões para US$ 51,1 bilhões (52% do total) de 2022 para 2023.

Um último aspecto da piora do mercado brasileiro, na análise do mesmo profissional mencionado acima, é que o megassuperávit e o excesso de otimismo sobre o timing da queda de juros nos Estados no final do ano passado uniram-se para criar a expectativa, numa corrente do mercado, de que o real poderia estar embarcando num rali de apreciação. Isso, por sua vez, se de fato ocorresse, ajudaria a política monetária, poderia acelerar a queda de juros, com o movimento todo traduzindo-se em mais combustível de melhora para os ativos brasileiros.

Mas, por enquanto, talvez até pela reprecificação do alívio monetário nos Estados Unidos e as preocupações com a atividade na China, o rali do real não se materializou para além da correção havida entre outubro e o início de novembro do ano passado. A partir desse ponto, o real tem andado de lado numa faixa aproximada de R$ 4,85-4,95 por dólar.

Assim, os ativos brasileiros parecem não representar no momento grandes oportunidades ou grandes riscos de curto prazo. Por outro lado, o juro real ainda muito alto em prazos mais longos e a curva de juros positivamente inclinada durante um ciclo de redução da taxa básica indicam que ainda há uma dose razoável de desconfiança em relação à política fiscal. E isso é agravado pelos sinais crescentes de intervencionismo e estatismo na política econômica, do qual a retomada com discurso triunfalista das obras na refinaria Abreu e Lima é um dos mais emblemáticos e recentes exemplos.