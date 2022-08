Fies: Caixa lança aplicativo que permite renegociar dívidas

BRASÍLIA - A Caixa lançou um aplicativo dedicado aos alunos e ex-alunos que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com o banco. O lançamento ocorreu em uma entrevista coletiva em Campinas (SP). Além de consultas aos principais dados do contrato e geração de boletos, os usuários vão poder realizar, a partir de 1º de setembro, a renegociação de parcelas em atraso diretamente no novo canal, chamado de Fies Caixa.

MG - FIES/BELO HORIZONTE - GERAL - Dezenas de estudantes dormiram na fila da Caixa Econômica Federal, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), para renovar o Fies (Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal). O prazo estipulado pelo Ministério da Educação (MEC) para renovação do financiamento termina na próxima quinta-feira (15). 12/12/2016 - Foto: WESLEY RODRIGUES/HOJE EM DIA/PAGOS Foto: WESLEY RODRIGUES / PAGOS

Conforme resolução do governo federal, os contratos assinados até 2017 estão aptos à renegociação a partir de 1º de setembro, com descontos da dívida que podem chegar a 99%. Segundo a Caixa, 1,2 milhão de estudantes poderão renegociar seus contratos com o banco. O período de renegociação vai até 31 de dezembro.