Gargalos podem travar o futuro digital

recém-lançado, o estudo “Insights sobre Cidades Inteligentes no Brasil para formuladores de políticas e gestores públicos: alavancando tecnologias para o desenvolvimento sustentável” dá bem o tom. A pesquisa, promovida pela Deloitte em parceria com a NEC, identifica os 12 pontos-chave que afetarão as vidas de quem vive nas zonas urbanas. E, todos eles, dependem de transformações digitais aceleradas para serem equacionados.

“A necessidade de lidar com a emergência climática, a partir de estratégias de mitigação e adaptação; a reunião de dados e a construção de ambiente tecnológico que apoiam e fortalecem as tomadas de decisão; e a abordagem centrada no ser humano para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e nutrir comunidades fortes são alguma das tendências importantes que precisam ser consideradas”, afirma Alberto Boaventura, gerente sênior da área de Financial Advisory da Deloitte e um dos coordenadores do estudo.

O tema não é novo para os gestores públicos do Brasil, segundo o levantamento. É algo que vem fazendo parte da preocupação dos tomadores de decisões públicas desde 2000, ano da aprovação do Estatuto das Cidades. E, depois, continuou em foco ao longo dos anos até desaguar na proposição da Política Nacional de Cidades Inteligentes (PNCI), em 2021, atualmente em trâmite no Congresso Nacional.

“Muitos municípios, independentemente do porte, estão desenvolvendo ou implementando projetos de cidades inteligentes. Minha avaliação é que esse movimento é motivado pela demanda crescente dos cidadãos por melhores serviços e pela urgente necessidade de aumentar a eficiência da administração pública, devido à limitação de recursos orçamentários”, avalia Maria Teresa Lima, diretora-executiva da Embratel para Governo.

“Os rankings nacionais de cidades inteligentes também contribuem para motivar os Gestores Públicos a buscarem avanços. O que gera um círculo virtuoso em busca de soluções inovadoras, em benefício dos cidadãos”, salienta a executiva da Embratel.

Smarts cities: modo de fazer

Infraestrutura urbana, segurança, mobilidade, gestão de resíduos sólidos e recursos hídricos. A inteligência digital acoplada a todas essas áreas tem um papel fundamental para impulsionar a qualidade de vida nas zonas urbanas. O alcance desses objetivos, entretanto, precisa de um bom mapa do caminho, como observa Alberto Boaventura, especialista da Deloitte em cidades inteligentes.

Em uma primeira etapa, é importante o município criar um planejamento de longo prazo e incluí-lo no Plano Diretor. A sinalização voltada para um horizonte longo ajuda a solidificar a seriedade das intenções o que, na prática, significa maiores chances de se obter financiamento em escalas maiores. “Outra ação imediata é viabilizar uma ótima conectividade urbana e homologar a Lei das Antenas, uma vez que a melhoria da infraestrutura das telecomunicações é o principal facilitador para a transformação digital das cidades.”

Na continuidade do plano, a etapa seguinte envolve a previsão da criação de um mecanismo de concessão pública para serviços e investimentos de alta tecnologia. Com segurança jurídica e um ambiente propício para a inovação digital, os projetos tendem a maturar mais rápido. Outro passo relevante é a promoção de uma sinergia irrestrita entre diversas esferas do governo, envolvendo também os setores de inovação. “A cidade deve realizar a padronização do acesso aos dados. Os aplicativos já existentes e os novos devem partir da mesma estrutura e usar os mesmos bancos de dados”, diz Boaventura.

Principais barreiras às cidades inteligentes no Brasil

» Falta de planejamento de longo prazo: não há continuidade pós-mandato

» Falta de foco no problema, ao invés da tecnologia ou da exposição política

» Multiplicidade de departamentos que operam em silos independentes

» Disponibilidade de recursos financeiros para investimento em inovação

» Dependência de recursos do Governo Federal

» Escassez de recursos humanos com conhecimento e formação técnica

» Leis desatualizadas

» Sistemas legados e proprietários nas diferentes esferas de governo e que não conversam entre si

» Falta de padronização dos dados

Fonte: Pesquisa Insights sobre Cidades Inteligentes no Brasil para formuladores de políticas e gestores públicos: alavancando tecnologias para o desenvolvimento sustentável (NEC/Deloitte, 2023)