O preço médio do litro da gasolina chegou a R$ 6,13 na semana passada nos postos brasileiros, mais alto valor do combustível no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 24, pela Associação Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP) e são referentes ao período de 14 de julho a 20 de julho.

Na sondagem anterior da ANP, o preço médio da gasolina no País havia chegado a R$ 5,97 o litro. O aumento de uma semana para a outra foi de 2,68%. A alta reflete o aumento do produto nas refinarias, anunciado pela Petrobras no dia 8 deste mês.

O GLP (gás de cozinha) também teve alta, de mais de 2%, passando de R$ 101,75 para R$ 103,86 de uma semana a outra na sondagem da ANP. O GLP também teve reajuste nas refinarias anunciado pela Petrobras no último dia 8. O preço médio do diesel também avançou, passando de R$ 6,01 para R$ 6,04. O etanol foi o que registrou a maior alta, de 3,03%, indo de R$ 3,86 para R$ 4,08 o litro.

Devido a cortes orçamentários, a ANP diminuiu a quantidade de postos revendedores de combustíveis de sua amostragem. Antes, a sondagem era feita em 10.920 pontos de 459 diferentes. Agora, são 6.255 em 358 cidades, uma redução de 43%.