As razões podem variar, mas sempre há quem queira mudar de carreira. Pode ser para trazer mais significado à vida, conseguir equilíbrio pessoal ou buscar novos desafios.

Seja como for, a transição profissional tem de ser bem planejada para não causar problemas na vida prática, como perder renda, por exemplo, ou mudar para área que não é bem aquilo que você imaginou.

A grande mudança: Por que cada vez mais pessoas estão buscando novas carreiras?

PUBLICIDADE Cristiane Mendes, CVO (Chief Visionary Officer, responsável por estratégias de inovação) e fundadora da Chiefs.Group, plataforma de recolocação de executivos seniores sob demanda, observa que essa mudança reflete uma nova visão sobre o trabalho. “O bem-estar e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional são agora vistos como essenciais para a satisfação e produtividade no trabalho”, afirma Mendes.

6 passos para uma transição de carreira de sucesso

Para quem está pensando em mudar de carreira, Mendes sugere seis estratégias para uma transição bem-sucedida:

1. Autoconhecimento: Descubra seus talentos e paixões

Antes de decidir mudar de área, faça uma autoavaliação detalhada. , plataforma de recolocação de executivos senioresobserva que essa mudança reflete uma nova visão sobre o trabalho. mplo, se você é contador interessado em tecnologia, avalie como suas habilidades e interesses podem se alinhar com uma nova carreira, como a programação.

2. Pesquisa de Mercado: Conheça a nova área de atuação

Estude a nova área de interesse. Conheça as tendências do setor, os requisitos de qualificação e as oportunidades disponíveis. Conversar com profissionais da área pode fornecer insights valiosos e auxiliar na sua decisão.

Publicidade

3. Desenvolvimento Profissional: Invista em novas habilidades

Adquira novas competências através de cursos, workshops e certificações relevantes para a nova área. Plataformas de aprendizado online, como Coursera e Udemy, oferecem várias opções. Mantenha uma mentalidade de aprendizado contínuo, pois o mercado de trabalho está em constante mudança.

4. Networking: Expanda sua rede de contatos

O networking é crucial para a transição de carreira. Participe de eventos do setor, junte-se a grupos profissionais em plataformas como LinkedIn e envolva-se em comunidades online relacionadas à sua nova área. Construir uma rede de contatos pode abrir portas e criar oportunidades.

5. Planejamento financeiro: Garanta a estabilidade durante a transição

Uma mudança de carreira pode afetar suas finanças, especialmente se você precisar investir em educação ou se o novo campo tiver uma curva de aprendizado. Planeje-se para garantir a estabilidade financeira durante a transição.

6. Transição gradual: Comece pequeno e cresça

Para tornar a transição mais suave, considere trabalhar em projetos específicos ou em meio período. Busque trabalhos temporários e mantenha a estabilidade financeira enquanto você se estabelece na nova área.

“Mudar de carreira pode parecer desafiador, mas com planejamento e determinação, é possível. Faça uma autoavaliação honesta e entenda o que realmente motiva você. Como diz o ditado: ‘O sucesso é onde a preparação e a oportunidade se encontram’”, conclui Mendes.

Quer mudar de carreira? Veja os passos para não cair no processo. Foto: BNMK0819 - stock.adobe.com

Mudança de carreira? Pense bem antes de tomar essa decisão

O economista e empresário Bruno Corano faz um contraponto sobre troca de emprego e carreira. Ele enfatiza que a mudança de profissão deve ser considerada apenas se a pessoa tiver certeza de que não deseja mais seguir na sua área atual.

Por que repensar a mudança de carreira?

“A mudança de profissão deve acontecer somente se realmente a pessoa tiver certeza de que não é mais aquilo que ela quer, ou não é aquilo que ela faz melhor, porque um recomeço sempre é muito mais árduo, trabalhoso e doloroso do que seguir construindo o seu histórico”, afirma.

Publicidade

Para Corano, todo profissional deve refletir sobre o que está ao seu alcance no campo de atuação, independentemente da situação do mercado ou da qualidade da empresa.

“O que está na órbita de controle dele, da pessoa?” Ele ressalta a importância da aquisição contínua de conhecimento. “Uma das coisas que está sempre na sua órbita de controle é a aquisição e absorção de conhecimento. Só que é uma microfração das pessoas que seguem sempre se aperfeiçoando, estudando e absorvendo mais conhecimento. Mas reclamar do emprego, elas todas são capazes.”

O papel da empresa na satisfação profissional

Ele destaca dois grandes problemas no mercado de trabalho. De um lado, ele observa que muitas empresas não oferecem uma dinâmica equilibrada e de qualidade para suas equipes.

“O que eu quero dizer é que essas empresas não possuem uma liderança equilibrada, não cultivam uma cultura que promova o entendimento entre as pessoas, e muitas vezes incentivam valores negativos entre os colaboradores, resultando em um ambiente de trabalho ruim”, afirma.

A importância da autoavaliação na carreira

Por outro lado, Corano também aponta para uma grande massa de pessoas que, segundo ele, são “eternas insatisfeitas e ausentes de responsabilidade”.

Ele declara que essas pessoas costumam culpar o ambiente de trabalho por suas frustrações sem reconhecer que, muitas vezes, a mudança depende de suas próprias atitudes. “A culpa nunca é deles, qualquer lugar que estejam nunca está bom, e em momento algum reconhecem que também depende da atitude deles”, observa.

Corano aconselha que, se após uma reflexão sincera, a pessoa concluir que o problema realmente está na empresa, deve buscar um ambiente melhor e novas oportunidades, mas alerta: “Você não pode deixar de avaliar se fez a sua parte, se realmente o problema é organizacional.”