Construções verdes residenciais crescem 40% em 2023 em meio à preocupação com mudanças climáticas

CEO do GBCB, organização não governamental responsável por atestar e certificar os projetos como sustentáveis no Brasil, Felipe Faria diz que o número ainda é baixo quando comparado com as construções tradicionais do setor, além de ainda ser nichado e com a maioria dos projetos focados no público com alto poder aquisitivo.

Ele aposta, no entanto, que uma expansão para todo o mercado imobiliário não deve demorar a acontecer, considerando o fôlego que o setor de construções verdes tem ganhado nos últimos anos. No ano passado, considerando não apenas os empreendimentos residenciais, houve um aumento de 9% nas construções verdes.

O setor da construção civil responde por cerca de 38% de todas as emissões de dióxido de carbono no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Por isso, o movimento de construções sustentáveis vai ao encontro da agenda ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança corporativa), se tornando uma das principais apostas em sustentabilidade do setor.