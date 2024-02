Companhias se tornaram mais transparentes com casos de corrupção, diz Pacto Global

As companhias brasileiras aumentaram a divulgação de casos de corrupção confirmados em 4,54 pontos porcentuais, saltando de 74,31% em 2021 para 78,85% em 2022. A conclusão é da segunda edição do Observatório 2030, iniciativa do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil que monitora dados públicos empresariais relacionados à Agenda 2030, que traça metas que levem as empresas a um “mundo melhor para todos os povos e nações”.

PUBLICIDADE O aumento na transparência por parte das empresas é fruto da proporção que a Lava Jato ganhou na mídia, com gigantes nacionais estampando manchetes devido a escândalos de governança corporativa, segundo o CEO do Pacto Global no Brasil, Carlo Pereira. Ele destaca que o caso marcou o imaginário popular na última década de tal forma que impulsionou discussões sobre antigas práticas da chamada velha economia (termo que se refere ao modelo que visa o lucro como o único foco). O cenário, segundo ele, ganhou ainda mais força com a ascensão da agenda ESG (sigla em inglês para boas práticas nas áreas ambientais, sociais e de governança). “Todo mundo se movimenta pelo amor ou pela dor. Nesse caso, foi pela dor. O caso Lava Jato foi o grande impulsionador da discussão sobre a estrutura de governança e de compliance das empresas, não tenha dúvida”, afirma Pereira. Ele destaca que o momento foi um “divisor de águas” para as empresas, que sentiram a necessidade de estruturação em seus conselhos e estruturas de compliance e passaram a ver a pauta como um risco aos negócios.

O levantamento ainda aponta que 71,43% (2022) das empresas divulgam as medidas adotadas nos casos confirmados de corrupção. Pereira, no entanto, salienta que novos escândalos, como os que surgiram recentemente relacionados a fraude, acabam impulsionando ainda mais o assunto, tornando a pauta uma discussão constante nas empresas e levando ao aumento na divulgação de casos. Pereira, no entanto, afirma que o número ainda é aquém do esperado e necessário para que reverter a “má fama” que o Brasil tem com corrupção.

CEO do Pacto Global, Carlo Pereira Foto: Flávio Ferreira/ Pacto Global

“O Brasil tem uma reputação ruim com relação à integridade e corrupção. Além disso, essa agenda é pensada no lado negativo, né? Falar de corrupção acaba sendo ainda um tema incômodo e que gera desconforto.”

Para o executivo, os dados demonstram que, mesmo que a pauta de governança corporativa tenha ganhado os holofotes de diversas empresas após escândalos de fraude tomarem a mídia, continua a ser um tema que a maioria das empresas tem dificuldade de trabalhar.

Publicidade

O levantamento monitorou de 2018 a 2022 o reporte de informações de empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, além de ter analisado os dados reportados por empresas signatárias ao pacto e companhias que divulguem seus dados ESG seguindo os padrões do Global Reporting Initiative (GRI) — o molde mais usado globalmente na atualidade.

O levantamento demonstra que o canal de denúncias anônimas continua fortalecido: 99,08% das empresas analisadas possuem um serviço do tipo aberto à sociedade, com garantia de anonimato e de não retaliação.

Além do fortalecimento no reporte de informações, verifica-se também um aumento progressivo no porcentual médio de funcionários treinados em integridade (salto de 78% em 2021 para 92% em 2022), demonstrando que as empresas tem apostado em ações que incluam todas as equipes. Em relação a funcionários terceirizados, no entanto, houve uma queda brusca de 7,28% em 2020, para 2,50%, em 2022.

Tema espinhoso

A divulgação do aumento da preocupação das empresas acontece em meio a queda de dez posições do Brasil no ranking de percepção da corrupção da Transparência Internacional, tendo a segunda pior colocação da história. Na última década, a maior nota brasileira foi 43 pontos (numa escala de 0 a 100). Quanto melhor a posição no ranking, menos corrupto é considerado o país.

PUBLICIDADE O Brasil marcou 36 pontos em 2023, dois a menos que a nota do ano anterior. O índice obtido é igual ao de países como Argélia, Sérvia e Ucrânia. Quanto aos vizinhos na América do Sul e na América Central, o Brasil figura com uma avaliação pior do que a do Uruguai (com 76 pontos), Chile (66), Cuba (42) e Argentina (37). Para o presidente do Capitalismo Consciente, Hugo Bethlem, o cenário apresentado pela Transparência Internacional aponta que, de uma maneira geral, há diversos sinais negativos na direção do combate à corrupção no Brasil, seja no Poder Público, nas estatais ou na iniciativa privada. “Falta governança com ‘G’ maiúsculo em boa parte das empresas. Se tivéssemos uma governança ética, transparente e eficiente, muitas coisas não teriam espaço para acontecer”, afirma Bethlem, apontando que a discussão sobre corrupção é um debate histórico.

Publicidade

Para ele, a piora do Brasil no ranking é decorrente não só da forma como as empresas historicamente trataram o tema, mas também da anulação dos processos julgados pela Lava Jato, o que, segundo ele, eleva a percepção interna e externa de que a corrupção compensa.

Presidente do Capitalismo Consciente, Hugo Bethlem Foto: Estadão

O professor Carlos Portugal Gouvêa, da Universidade de São Paulo (USP) e sócio do escritório PGLaw, é de uma opinião similar. Ele afirma não haver dúvidas de que existe uma percepção popular de falha das instituições públicas brasileiras em resposta aos casos de corrupção mais recentes, citando especialmente a Lava Jato.