Companhias abertas crescem em adesão às boas práticas de governança, mas plano sucessório é desafio

A aderência das empresas de capital aberto às boas práticas de governança está em ritmo de crescimento no Brasil. Entre 2019 e 2024, o porcentual de adesão dessas companhias às recomendações do “Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas”, que orienta as companhias sobre o tema, passou de 51,1% para 67%.

PUBLICIDADE O intervalo de tempo dos dados se refere ao início da série histórica, quando todas as companhias abertas da categoria A (aquelas autorizadas a manter ações e títulos de dívida na Bolsa) passaram a ser obrigadas a enviar para a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) o “Informe do Código de Governança (ICBGC)”. Nesse relatório, as empresas indicam ao mercado quais práticas seguiram, e justificam as que não conseguiram adotar – o chamado “pratique ou explique”. Ao longo desse período, as empresas estatais, com taxa média de aderência de 80,8%, e as companhias integrantes do Novo Mercado da B3, com 78,8%, foram destaque nesse quadro. No entanto, de forma geral, a maioria das empresas, 58% delas, ainda tem dificuldades em manter boas práticas relacionadas à elaboração de um plano sucessório para CEOs.

Dados públicos mostram que empresas de capital aberto no Brasil avançaram em boas práticas de governança nos últimos seis anos

As informações fazem parte da sexta edição do estudo “Pratique ou Explique: Análise dos Informes das Companhias Abertas Brasileiras (2024)”, que avalia os informes de 389 companhias abertas divulgados até 7 de agosto deste ano. O relatório é fruto de um trabalho conjunto do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), da consultoria EY e do escritório TozziniFreire Advogados.

De modo geral, a pesquisa observa que, embora haja um ritmo lento de crescimento na taxa de aderência às boas práticas, as companhias continuam aprimorando seus sistemas de governança e passam por uma provável situação de estabilidade.

O “Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas”, que baseia os informes obrigatórios das empresas, foi lançado em 2016 e reúne orientações de instituições que compõem o mercado de capitais sobre boas práticas relacionadas a componentes que estruturam a governança de uma empresa, como acionistas, conselhos, diretoria e órgãos de fiscalização. Entre as principais diretrizes e recomendações do documento estão a transparência e prestação de contas, a responsabilidade com a gestão ética e o tratamento igualitário de stakeholders (partes interessadas).

O estudo aponta que, em 2024, a boa prática de governança com maior nível de crescimento nas empresas foi a que recomenda a separação entre os cargos de diretor-presidente e o de presidente do conselho de administração. As orientações que recomendam atas com redação clara e também recomendam que acionistas não façam indicações para cargos de liderança também aparecem na lista de condutas mais adotadas.

“Por causa da pressão de comparação com os pares e pelo aprendizado do que são as boas práticas de governança com o passar do tempo, as companhias tendem a revisar e adotar as práticas indicadas pelo mercado, uma vez que elas foram definidas por diversas entidades que representam o mercado de capitais”, explica o gerente de Conhecimento e Relações Institucionais do IBGC, Danilo Gregório.

“(Além disso), os relatórios de governança podem estar sendo utilizados pelas próprias companhias como instrumento de autoavaliação. Entendendo a importância de evoluir nas práticas e trabalhando em sua maturidade, (elas entendem) quais práticas são necessárias para serem adotadas no decorrer dos anos, conforme os desafios de cada companhia”, complementa a sócia da área de Consultoria em Riscos e Governança Corporativa da EY, Denise Giffoni.

Denise Giffoni é sócia da área de Consultoria em Riscos e Governança Corporativa da EY

Novo Mercado e empresas estatais

As posições de destaque para as empresas que compõem o Novo Mercado e para as estatais foram consideradas já esperadas pelos porta-vozes do estudo. O motivo para a previsibilidade está nas exigências regulatórias às quais essas instituições estão submetidas.

Para integrar o conjunto de empresas do Novo Mercado, criado pela B3 em 2000, as companhias precisam atender a um nível elevado de governança corporativa. “O próprio regulamento do Novo Mercado já sobe a régua”, avalia a sócia na área de Governança Corporativa da TozziniFreire Advogados, Fernanda Fossati. “Há uma questão de compliance que as empresas ali listadas precisam atingir e, fazendo o comparativo entre o que são essas práticas e as recomendações do Código, elas são estão alinhadas.”

Fernanda Fossati é sócia na área de Governança Corporativa da TozziniFreire Advogados

Quanto às estatais, o atendimento obrigatório à lei nº 13.303/2016, conhecida como “Lei das Estatais”, por parte dessas empresas já as coloca melhor posicionadas em relação ao segmento de critérios de governança. A norma é voltada para empresas públicas e de economia mista, trazendo regras de governança para a realização de contratos, composição de conselhos, entre outras atividades. “Muitas estatais precisaram adotar práticas de governança por exigência da própria lei. Depois dela, houve ainda a definição de manuais e estatutos como modelos de governança para empresas estatais, trazendo novas exigências. Isso fez com que elas acelerassem a adoção dessas práticas”, justifica Gregório.

Desafios com plano sucessório

Embora tenha havido destaques positivos, o estudo também alerta para um grande ponto de atenção para as empresas: a ausência de planejamento de sucessão para CEOs. A recomendação que trata da aprovação e atualização do plano sucessório do diretor-presidente por parte do conselho de administração lidera o porcentual de respostas “não” nos relatórios de governança das companhias.

A dificuldade com a prática aparece como destaque negativo não só no ano de 2024, como em quatro anos anteriores, na série histórica do estudo. “Em relação à dificuldade das companhias em seguir essa recomendação, podemos citar o exemplo das empresas familiares como uma hipótese, mas há também casos de empresas estatais nos quais, muitas vezes, o processo de indicação não passa com profundidade pelo conselho de administração”, diz Gregório.

Danilo Gregório, gerente de relações institucionais e governamentais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

“A depender, pode ser que o conselho tenha uma composição majoritariamente de pessoas ligadas ao acionista controlador e ele participe diretamente da indicação de um nome. Muitas vezes, as recomendações ocorrem antes, e o conselho acaba apenas confirmando uma decisão tomada por fora. É difícil para muitos acionistas abrirem mão de indicar alguém que vai ser a principal peça do executivo. Então, permanece essa barreira cultural ainda” complementa.