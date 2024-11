Equidade de gênero na liderança das empresas é tema de debate

Das 83 empresas que compõem o Ibovespa, o principal índice da B3, apenas 4 têm mulheres no cargo de CEO. Essa distribuição completamente desproporcional, quando se leva em conta a realidade da população do País, onde as mulheres são maioria, ilustra as dificuldades para a liderança feminina.

Para discutir esse tema e saídas para essa situação será realizada nesta quarta-feira, 27, o evento “Convidando os Homens para o Debate”, promovido pela WILL (Women in Leadership in Latin America), organização internacional sem fins lucrativos criada com objetivo de apoiar e promover o desenvolvimento de carreira das mulheres na região, e o banco de investimentos Goldman Sachs. O evento, que será realizado entre às 19h e 22h no escritório do Goldman Sachs, em São Paulo, conta com a parceria do Estadão e será transmitido nas plataformas digitais do grupo.

Mulheres em cargos de liderança ainda são minoria Foto: Jacob Lund/Adobe.Stock

PUBLICIDADE “A presença de homens como aliados da equidade é vista como essencial pela WILL, pois fortalece o senso de pertencimento das mulheres no ambiente corporativo e exemplifica o comprometimento com a diversidade nas empresas”, diz Silvia Fazio, CEO da WILL e idealizadora do evento. “CEOs que assumem essa postura demonstram a importância de um esforço conjunto na construção de um ambiente inclusivo e solidário, e sua presença no painel atua como um estímulo para que mais empresas adotem ações concretas voltadas para a equidade de gênero.” Entre os confirmados para o debate desta edição estão Luis Sergio Vieira (EY Brasil), Mauricio Rodrigues (Bayer Crop Sciences), Miguel Setas, (CCR), Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Cristiano Pinto da Costa (Shell), Lorice Scalise (Roche), Gustavo Werneck (Gerdau) e Fernanda Ribeiro (Conta Black). A moderação ficará a cargo da colunista do Estadão Amanda Graciano, CEO da CEONOW.

Desde 2015, o encontro “Convidando os Homens para o Debate” tem promovido um espaço para que líderes empresariais compartilhem experiências, práticas e reflexões sobre como promover a equidade de gênero nas empresas. Realizado anualmente pela WILL em parceria com a Goldman Sachs e a EY, o evento já reuniu CEOs de empresas como Johnson & Johnson, Itaú Unibanco, Amil, Google e Unilever, reforçando o compromisso do setor privado com políticas de inclusão e liderança feminina. Além de trazer uma perspectiva masculina para a pauta da igualdade, o evento tem como objetivo inspirar mulheres a se visualizarem em posições de alta liderança, promovendo um ambiente de trabalho que acolhe e impulsiona o potencial feminino.