Governo sentirá aperto fiscal em 2026 se deixar Previdência fora do corte de gastos, aponta estudo

Agora, no estudo publicado, Bijos sugere um caminho para o governo economizar R$ 1,1 trilhão em dez anos com duas medidas. A primeira deles é indexar os benefícios previdenciários e o BPC à inflação, e não mais ao salário mínimo, com eventuais ganhos reais avaliados cautelosamente no início de cada mandato presidencial – de acordo com a situação da Previdência Social e a saúde fiscal do País.

A segunda medida é mexer nos pisos de saúde e educação e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). No caso dos pisos, não seriam mais vinculados à receita do governo, mas reajustados pela inflação com eventuais ganhos reais avaliados no início de cada mandato presidenciais e também de cada ano na elaboração do Orçamento. A regra passaria a valer também para a parcela de recursos que a União coloca no Fundeb.