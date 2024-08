The Economist: As grandes empresas de alimentos conseguirão se adaptar a dietas mais saudáveis?

Encher barrigas é um negócio lucrativo. As dez empresas de alimentos embalados e refrigerantes mais valiosas do Ocidente têm uma capitalização de mercado combinada de cerca de US$ 1 trilhão. Sua margem operacional média no ano passado foi de 17%; os supermercados geralmente ganham apenas entre 2% e 4%. Os consumidores continuaram a se deliciar com as calorias baratas servidas por essas empresas, apesar da recente alta na inflação.

No ano passado, as vendas do grupo cresceram 5%, em média. A crescente demanda no mundo em desenvolvimento está impulsionando o crescimento. Cerca de metade da receita da Coca-Cola já vem de fora dos mercados ocidentais. O banco HSBC avalia que a demanda global por alimentos aumentará em mais de 40% entre agora e 2040.