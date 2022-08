Hurb terá de explicar ao Ministério da Justiça pacotes de viagem que não estariam sendo entregues

A agência online de turismo Hurb foi notificada na sexta-feira, 26, pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), para prestar explicações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública por supostamente não cumprir a entrega de pacotes de viagens vendidos durante a pandemia. A empresa terá prazo de cinco dias, contando a partir da data da notificação, para enviar os esclarecimentos.

A Senacon recebeu mais de 2.700 reclamações sobre a empresa nos últimos 30 dias e afirma ter iniciado a investigação para adotar medidas para proteger consumidores de “eventuais abusos praticados pela Hurb”.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicações na imprensa durante a pandemia dão conta de que a Hurb teria vendido pacotes de viagem com datas flexíveis, válidos por até dois anos. Em meio à retomada do setor neste ano, no entanto, a empresa não estaria conseguindo cumprir os compromissos.

Entre as possíveis sanções no caso de abertura de um processo administrativo contra a Hurb, a empresa poderá ser condenada à multa de R$ 13 milhões.

Procurada, a Hurb informou ao Estadão, em nota, que não comenta processos ou ações em andamento, mas prestará todos os esclarecimentos solicitados pelas autoridades.