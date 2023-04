Hurb: Secretaria Nacional abre processo administrativo por problemas em pacotes de viagens

Wadih Damous, secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou a abertura de processo administrativo sancionador contra a empresa Hurb por desrespeito aos direitos dos consumidores que compraram pacotes de viagens com a plataforma. O processo foi aberto na segunda-feira, 24.

Segundo o Ministério, Damous avaliou que a situação dos clientes é “inaceitável”, e que o processo é importante para coibir práticas abusivas no mercado de turismo.

“São milhares de consumidores e consumidoras em todo o Brasil prejudicados pelo desrespeito aos contratos por parte da Hurb. Tal cenário é inaceitável e obriga a Senacon a adotar as medidas que lhe cabem por força de disposição legal”, afirmou. Entre as medidas está a aplicação de multas – que podem chegar até o valor de R$ 13 milhões – até a suspensão das atividades da empresa.

Ao Estadão, João Ricardo Mendes, ex-CEO da empresa, disse que foi “pego de surpresa” pela dificuldade de acessar o caixa da empresa e honrar os contratos e que todos os clientes que se sentem lesados vão viajar.

CEO da Hurb, João Mendes, disse que foi “pego de surpresa” pela dificuldade de acessar o caixa da empresa e honrar os contratos Foto: Hurb/Divulgação

O número de reclamações contra a agência de viagens Hurb vem crescendo nos últimos meses e tem causado preocupação sobre o futuro da empresa e sua capacidade de honrar contratos futuros com clientes e parceiros, como apurou o Estadão.

Só nos primeiros quatro meses deste ano, o número de processos contra a companhia na Justiça paulista é 46% maior do que o registrado em todo o ano de 2022. Nesta segunda-feira, 24, o fundador da companhia, João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo de CEO.

De janeiro a abril foram registradas ao menos 1.328 ações contra a agência, enquanto no ano passado foram 908 processos, segundo levantamento feito pelo Estadão com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).