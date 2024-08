IBGE: vendas no varejo em junho caem 1%, com impacto de retração dos supermercados

RIO - As vendas do comércio varejista caíram 1% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda foi mais intensa do que a apontada pela mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,1%, e ficou perto da ponta mais baixa das previsões, que iam de queda de 1,2% a alta de 0,3%.

O recuo foi o mais acentuado desde maio de 2023, quando foi registrada uma queda também de 1%, segundo Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, do IBGE. A redução em junho interrompe uma sequência de cinco meses de altas. O volume de vendas no varejo acumulou, até maio, um aumento de 4,7% ante o patamar de dezembro de 2023. O desempenho negativo em junho foi puxado, sobretudo, pela retração de 2,1% nas vendas de supermercados. O recuo no segmento foi o mais acentuado desde maio de 2023, quando as vendas encolheram 4,0%.

Na comparação com junho de 2023, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 4% em junho de 2024. Nesse confronto, as projeções iam de uma elevação de 2,1% a 6,9%, com mediana positiva de 5,8%.

Volume de vendas no varejo acumulou, até maio, um aumento de 4,7% ante o patamar de dezembro de 2023 Foto: Tiago Queiroz/Estadão

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 5,2% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, houve alta de 3,6%.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício, as vendas subiram 0,4% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 1,2%. As previsões iam desde uma queda de 0,2% até um avanço de 3,0%.

Na comparação com junho de 2023, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 2% em junho de 2024. Nesse confronto, as projeções variavam de uma elevação de 0,3% a 7,4%, com mediana positiva de 3,9%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 4,3% no ano e aumento de 3,5% em 12 meses.

Pré-pandemia

O volume de vendas do varejo chegou a junho em patamar 8,1% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado, as vendas operam 6,1% acima do pré-pandemia.

Os segmentos de artigos farmacêuticos, veículos, supermercados, material de construção e combustíveis estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 47,4% acima do pré-crise sanitária; veículos, 11,7% acima; supermercados, 9,3% acima; material de construção, 7,8% acima; e combustíveis e lubrificantes, 5,7% acima.

Os outros artigos de uso pessoal e domésticos estão 6,8% abaixo do nível de fevereiro de 2020; móveis e eletrodomésticos, 8,0% aquém; equipamentos de informática e comunicação, 12,5% abaixo; tecidos, vestuário e calçados, 20,1% inferior; e livros e papelaria, 44,2% abaixo.