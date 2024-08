Imóveis econômicos adotam características de médio padrão

No estoque de unidades disponíveis para venda, a metragem predominante é de 25 m². “A unidade de menor valor custa R$ 270 mi”, diz Karabolad.

O edifício Home República, da Think Construtora, ganhou prêmio de Residencial na categoria Empreendimento. O júri destacou a origem de São Paulo no centro da cidade, “uma área levada à estagnação e decadência”, considerando que até mesmo locais nobres como o entorno da Praça da República sofreram deterioração. E elogiou a construção do edifício de 352 apartamentos “voltados para habitação econômica”, com estúdios de 21 a 26 m². Segundo a comissão julgadora do Master, “empreendimentos como o Think Home República, além de promover o acesso à moradia digna, requalificam o espaço urbano das áreas centrais da cidade e resgatam a esperança de que esta região volte a ter a pujança de outrora”.

Para Marcelo Nudelman, CEO da Think, os destaques são as áreas comuns e arquitetura moderna do prédio. “Sem muro, com calçadas abertas e uma área linear”, descreve. “É um projeto de estúdios que nasceu para integrar a arte urbana num pedaço do centro bem revitalizado.”