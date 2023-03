Imposto de Renda 2023: Declaração pré-preenchida só estará liberada a partir do dia 15 de março

Mesmo com a liberação do programa de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, a declaração pré-preenchida, que puxa dados da base da Receita Federal, só estará disponível ao contribuinte a partir do dia 15 de março, primeiro dia do prazo de entrega deste ano - que vai até 31 de maio.

Esta informação já constava no material de divulgação da Receita, enviado à imprensa na quarta-feira, 8, e, nos primeiros minutos em que o programa estava disponível a partir desta quinta-feira, 9, a reportagem tentou acessar a funcionalidade, mas a seguinte mensagem apareceu: “Aguarde! A declaração pré-preenchida será liberada a partir do dia 15/03/2023.”

Inicialmente, dia 15 também seria a data de liberação do download do programa de IR, mas, para “ajudar o contribuinte a se organizar e juntar a documentação necessária”, essa data foi antecipada.

Prazo máximo para entrega da declaração continua sendo dia 31 de maio. Foto: Felipe Siqueira/Estadão

Quem tem de declarar IR?

O item mais “lembrado” pelos contribuintes segue o mesmo: pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

Confira o calendário de restituição do IR de 2023

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro

A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano. O Estadão irá trazer uma cobertura completa do Imposto de Renda de 2023 no Portal de Economia, além do podcast Entenda Seu IR, em parceria com a Rádio Eldorado.