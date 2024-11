Com o avanço recente, a produção da indústria chegou a um nível 3,1% mais alto que o de fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, mas ainda ficou, em termos trimestrais, 14,1% abaixo do pico da série histórica, em maio de 2011, no começo do mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas o desempenho do setor industrial foi oscilante e medíocre na maior parte do período a partir desse pico.

Em sete dos 12 anos contados entre 2012 e 2023, a indústria geral teve desempenho negativo. O segmento de bens de capital também teve sete anos de resultados negativos, mas com perdas muito maiores que as da série média da indústria. Em cinco desses períodos o recuo da produção superou 9%. Em 2015 a queda chegou a 25,3%. Em 2023, a 11,7%. Esse desempenho reflete a fraqueza geral da economia brasileira e aponta uma estagnação do potencial produtivo.