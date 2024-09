Só um crescimento firme e prolongado levará a indústria a recobrar a posição perdida na maior parte do século 21. No trimestre móvel encerrado em julho, a produção da indústria geral ficou 15,5% abaixo do pico alcançado em maio de 2011. Afetadas por um tombo maior, as fábricas de bens de capital – máquinas e equipamentos – produziram 26,7% menos que em abril de 2013. Empresas industriais compram apenas uma parte desses bens, destinados também a outros setores e à exportação. Mas o prolongado recuo do segmento de bens de capital é em boa parte explicável pelo menor investimento produtivo do setor fabril.

Embora já se observe alguma reação da indústria, o governo pode ter argumentos a favor de uma nova política industrial. Já esboçada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, essa política poderá ser desfigurada se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intervier de forma voluntarista, como tem feito, por exemplo, na Petrobras. Detê-lo poderá ser uma tarefa complicada, se ele se entusiasmar com alguma ideia. A missão caberá principalmente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.