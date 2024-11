Com isso, haveria uma ligeira descompressão na inflação que, em 12 meses até outubro, acumula alta de 4,76% e rompeu o teto da meta. De toda forma, é um cenário complicado, uma vez que o resultado do ano ainda ficaria longe do centro da meta, que é 3%.

Um ponto de preocupação de Braz são os preços dos serviços. Eles acumulam variações em 12 meses acima do teto da meta e podem ganhar fôlego com o mercado de trabalho aquecido, especialmente neste final de ano.

A seguir, os principais trechos da entrevista.

Como o sr. avalia o resultado da inflação de outubro que teve alta de 0,56%? Surpreendeu?

Veio um pouquinho acima do que esperávamos, mas muito em função da alimentação. O principal impacto veio da energia elétrica, e isso já era esperado, porque a bandeira vermelha, patamar 2, vigorou em outubro. Já sabíamos que ela iria ocupar um espaço importante no resultado geral do IPCA. Agora a alimentação, por conta das carnes, é que veio um pouquinho acima do esperado. A questão da carne tem a ver com o clima: não choveu, tivemos um inverno rigoroso que prejudicou muitas pastagens. Tem a ver também com o aumento do volume de exportação. Sempre que a nossa moeda desvaloriza frente ao dólar, é como se os produtos brasileiros entrassem em promoção. Aumentamos as vantagens em relação a outros países. Essas exportações são bem-vindas comercialmente, mas elas geram um desafio a mais para a inflação. À medida que exportamos mais, sobram menos produtos para o mercado doméstico e o preço aqui sobe. Então, há duas explicações para o aumento de preços: uma relacionada à própria dificuldade da pecuária no período de seca e a outra pelo aumento do volume de exportação.

Isso muda a perspectiva da inflação para este ano e para 2025?

O que tinha mudado era basicamente a parte de energia, porque tivemos aumentos pesados. Primeiro para a bandeira amarela, depois vermelha patamar 1 e, finalmente, vermelha patamar 2. Mas agora em novembro já está vigorando a bandeira amarela. Então, boa parte dessa pressão inflacionária que foi colocada em outubro já vai se dissipar em novembro. A inflação de outubro veio um pouco acima da média, mas a de novembro vai vir um pouco abaixo da média. Exatamente porque a bandeira amarela vai aliviar a conta de energia. E há possibilidade de essa queda continuar em dezembro, dada a chance de se ter bandeira verde. Boa parte da pressão inflacionária do segundo semestre pode ser diluída até o final do ano. Exatamente por conta da bandeira verde de dezembro, que, se sair, vai ajudar bastante. Se continuar com a bandeira amarela, mesmo assim, a energia vai oferecer uma descompressão na IPCA, que vai possibilitar, quem sabe, fechar dentro do intervalo da meta, dentro do teto de tolerância, que é 4,5%.

Sim, exatamente, porque essa questão da energia é transitória. Em novembro, uma boa parte desse efeito vai ser diluído, porque estamos na bandeira amarela. Para dezembro, há chances de ser bandeira verde, porque o volume de chuva está ajudando. Se isso acontecer, aumentam as chances de termos uma inflação abaixo do teto da meta.

Quanto o sr. está projetando de inflação para 2024?

Algo em torno de 4,3%, se fecharmos o ano com bandeira verde. Ou algo mais próximo de 4,5%, se for a bandeira amarela.

E os efeitos do câmbio e da carne não ajudam a pressionar esse resultado?

São efeitos mais lentos. É claro que eles acabam virando um desafio para a inflação, mas eu não acredito que a carne vai subir mais do que já subiu em outubro. Ela deve estabilizar nesse novo patamar. Até porque as condições agora começam a mudar. O clima começa a favorecer a pecuária. Os custos já devem começar a reduzir porque as condições de pastagem começam a melhorar. Também não deve haver nenhuma explosão no volume de exportação. Ela deve se manter elevada, mas não deve pressionar mais ainda o preço. E a outra parte da pressão que está na energia tende a se dissipar. O que vimos nos últimos dois meses, principalmente entre setembro e outubro, foi uma pressão por força da vigência dessas bandeiras. Tirando essa pressão, teríamos tido uma inflação que cairia quase pela metade, em torno de 0,25%. E isso pode retornar graças à possibilidade termos bandeira verde até o final do ano.

André Braz, coordenador de índices de preços da FGV, diz ajuste fiscal poderá trazer alívio para o câmbio e a inflação Foto: Divulgação FGV/ Bianca Gens

E, para 2025, quanto o sr. está projetando?

PUBLICIDADE Algo em torno de 4%. Por enquanto, não vemos os fenômenos climáticos prejudicando tanto a safra quanto a geração de energia. Aparentemente, vai ser um ano mais tranquilo do que os dois últimos, que foram anos afetados por El Niño e La Niña. Deve ser um ano de neutralidade climática. E isso é muito bom para o Brasil, porque a nossa inflação aqui ainda é muito influenciada pelo clima. Quando temos algum fenômeno climático que muda o ciclo das chuvas, isso prejudica tanto a agricultura quanto a geração de energia. Temos uma inflação muito concentrada nisso. E é uma inflação difícil de a política monetária controlar. Como é que a política monetária vai dar conta de um choque de oferta? A safra não foi boa, o preço do arroz vai subir, o preço do feijão vai subir. Como é que o juro alto vai conter essa inflação? Não controla. A nossa estabilidade inflacionária depende de um clima mais regular. Esse clima não estável nos afeta muito, até porque o remédio que usamos para conter a inflação não tem uma potência muito grande para choques de oferta. Nosso remédio é bom para choques de demanda. Como assim? Uma parte dessa inflação que a gente vê é de demanda, porque temos um mercado de trabalho aquecido. O desemprego está baixo; e massa salarial, crescendo. Isso se transforma em demanda. Uma parte dessa inflação o juro dá conta. O que ele não dá conta é do choque de oferta, ou mesmo de uma dificuldade maior de gerar energia barata a partir de um comprometimento climático. Aí que o nosso desafio aumenta, porque o remédio não tem esse alcance todo.

O sr. está mais otimista com a inflação apesar do resultado de outubro?

Temos vários desafios pela frente, que não passam só pelo cenário doméstico. Temos o ajuste fiscal, que é importante para manter uma estabilidade no câmbio. Temos de ficar de olho na China, com a sua política mais expansionista. Temos de ficar atentos aos Estados Unidos também, principalmente agora com a eleição do (Donald) Trump. Temos de ficar de olho nesse cenário de guerras que acontecem no mundo inteiro. Há fenômenos que vão nos desafiar e que não são exatamente de nossa responsabilidade. Como os Estados Unidos e a China vão estabelecer suas política comerciais? Como as guerras vão influenciar no preço do petróleo? Essas são questões que não controlamos e que podem nos acertar no ano que vem. Controlamos um pouco o câmbio, um pouco, não tudo, porque uma parte é da credibilidade de nossa política fiscal.

Essas pressões inflacionárias estão contempladas na sua previsão de 4% para o ano que vem?

Não estão contempladas, exatamente. Podemos ter um ano com a inflação mais alta. Só que o que a política monetária está fazendo agora, essa alta de juros, não é exatamente para conter a inflação em 2024, mas de 2025. Todo esse aumento de Selic que estamos acumulando vai ajudar a conter a inflação do ano que vem.

O sr. acha que o Copom acertou ao aumentar a dose de alta dos juros?

Sim, porque o momento é esse. A meta de inflação é 3%. Estamos muito longe dessa meta, fechando bem no teto. Existe uma pressão grande de serviços ainda. Não vemos os serviços próximo da meta. O serviço está com a inflação acima de 4,5%. Então, existe um dever de casa a ser feito via juros. É importante que a autoridade monetária volte a ancorar as expectativas. De acordo com o Focus (boletim do Banco Central que mostra as expectativas do mercado), a inflação não vai para a meta até 2026, 2027.

O índice de difusão subiu de 56% no IPCA de setembro para 62% no índice de outubro. E esse espalhamento das altas foi maior entre os alimentos. O sr. acha que a inflação está espalhada e esse é um foco de risco?

Se o governo fizer um pacote fiscal razoável e tiver uma boa comunicação, ele consegue consertar essa questão?

Acho que sim, melhorando a comunicação com o próprio mercado, acredito que daremos um passo à frente. Não vamos resolver todos os problemas, mas diminuímos a possibilidade de ter uma nova desvalorização do real frente ao dólar e uma sobrecarga dos esforços da política monetária.