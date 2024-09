As incertezas no mercado estão associadas à aparente despreocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à saúde das contas públicas. O presidente se mostra pouco disposto a conter o dispêndio federal, como se o dinheiro aplicado em investimentos ou em programas sociais fosse diferente daquele destinado a outras finalidades. As aplicações são de fato diferentes e devem produzir efeitos distintos, mas o dinheiro tem a mesma natureza e a mesma finitude, em todos os casos. Os ministros econômicos sabem disso e às vezes parecem convencer o presidente a aceitar alguma prudência. Mas sua influência é limitada pelo entusiasmo de seu chefe e, além disso, são alvos constantes do fogo amigo.

Enquanto o governo oscila entre a gastança e a prudência fiscal, as projeções do mercado apontam 2024 como mais um ano de expansão econômica. Em quatro semanas o crescimento do PIB estimado para este ano subiu de 2,20% para 2,68%, de acordo com a pesquisa Focus. Mas o avanço esperado para 2025 recuou, no mesmo intervalo, de 1,92% para 1,90%. O governo continua falhando, segundo avaliação do mercado, em criar condições para um dinamismo sustentável.