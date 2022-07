Infraero quer expandir voos em Congonhas às vésperas de leilão, mas aéreas pedem investimentos antes

BRASÍLIA - A expansão de voos pretendida pela Infraero no aeroporto de Congonhas, solicitada à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), deve ser precedida por “investimentos significativos no terminal de passageiros”, defendeu a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

Em nota, a entidade afirmou que entende o aumento de quantidade de pousos e decolagens no aeroporto como totalmente seguro devido aos recentes investimentos na pista principal, mas ressalvou a situação no terminal de passageiros, que deveria receber melhorias antes da expansão, avaliou.

Infraero avalia que Aeroporto de Congonhas deve receber melhorias na infraestrutura atual no terminal de passageiros antes da expansão Foto: Alex Silva/Estadão Conteúdo

A Abear alega que os investimentos são necessários porque a infraestrutura atual para embarque e desembarque estaria “bastante saturada” em horários de pico. Para a associação, tal investimento poderia ser efetuado ainda na gestão da Infraero ou pelo concessionário que assumir o aeroporto. Congonhas, assim como outros 14 aeroportos hoje controlados pela Infraero, irão a leilão marcado para agosto.

“[O investimento] deve ser realizado em itens como pontes de embarque, pórticos de raios-x, portões de embarque remoto e demais itens necessários à qualidade adequada do atendimento aos clientes, prevenindo assim qualquer risco de grandes problemas, principalmente em casos de recuperação da malha aérea por interrupções meteorológicas”, disse em nota a Abear, que tem entre suas associadas a Gol e a Latam. A Azul deixou a entidade em 2019.

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a Anac já está avaliando a solicitação da Infraero, o que envolve pedidos de informações complementares à estatal, como, por exemplo, sobre o plano de ruídos do aeroporto.

As discussões sobre a possibilidade de expansão no movimento de Congonhas - o que pode aumentar a competição no terminal - acontece após a Anac aprovar novas regras de distribuição de slots para o aeroporto. De acordo com relatório do BTG Pactual, com isso, há espaço para a Azul atingir mais de 80 slots em Congonhas (dos atuais 41) até 2023, aumentando sua participação de mercado no aeroporto de 7% para cerca de 15%.