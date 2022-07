Com cortes nos combustíveis, IPCA-15, prévia da inflação, desacelera e atinge 0,13% em julho

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,13% em julho, após ter avançado 0,69% em junho, informou nesta terça-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a menor variação mensal desde junho de 2020, quando o IPCA-15 subiu apenas 0,02%.

A desaceleração foi puxada pela queda no grupo dos Transportes (-1,08%), com recuo nos preços dos combustíveis (-4,88%), em particular da gasolina (-5,01%) e do etanol (-8,16%). O óleo diesel seguiu na contramão dos demais combustíveis, com alta de 7,32%.

O resultado ficou dentro das estimativas do mercado financeiro, consultadas pelo Estadão/Broadcast, que variavam de uma queda de 0,70% a uma alta de 0,70%, perto da mediana de 0,16% de alta.

Com o resultado anunciado nesta terça, o IPCA-15 registrou um aumento de 5,79% no acumulado do ano. No acumulado em 12 meses, a alta foi de 11,39%. As projeções para o acumulado em 12 meses iam de avanço de 9,80% a 11,94%, com mediana de 11,41%.