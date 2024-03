O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tomou medidas na quinta-feira, 29, para bloquear a entrada de veículos elétricos chineses no mercado automotivo americano, dizendo que carros e caminhões conectados à internet da China representam riscos à segurança nacional porque seus sistemas operacionais podem enviar informações confidenciais para Pequim.

A ação imediata foi a abertura de uma investigação do Departamento de Comércio sobre as ameaças à segurança, o que poderia levar a novas regulamentações ou restrições aos veículos chineses.

No entanto, as autoridades do governo deixaram claro que essa foi a primeira etapa do que poderia ser uma ampla gama de respostas políticas destinadas a impedir que os veículos elétricos chineses de baixo custo - fabricados na China ou montados por empresas chinesas em países como o México - inundassem o mercado dos EUA e, possivelmente, levassem as montadoras nacionais à falência.

Um modelo auto Yangwang, a marca de luxo da BYD, na exposição de automóveis em Xangai, China, 19 de abril de 2023. A empresa chinesa de fabricação de baterias que começou a fabricar carros totalmente elétricos em meados da década de 2000, e ultrapassou a Tesla em vendas mundiais no final do ano passado Foto: Qilai Shen/The New York Times

A China aumentou rapidamente sua produção de veículos elétricos nos últimos anos, colocando-a em rota de colisão com os esforços de política industrial de Biden que buscam ajudar as montadoras americanas a dominar esse mercado no país e no exterior. Alguns de seus carros menores são vendidos por menos de US$ 11 mil cada - significativamente menos do que um veículo elétrico comparável fabricado nos EUA.

As ações do governo na quinta-feira ocorrem em um momento em que o provável oponente de Biden em novembro, o ex-presidente Donald J. Trump, o critica por empurrar as montadoras em direção aos veículos elétricos - e enquanto cada um dos candidatos tenta se apresentar como mais duro com a China.

Biden relaciona China a práticas injustas

As medidas resultaram de conversas com montadoras de Detroit, sindicatos de trabalhadores do setor automotivo e com a gigante de veículos elétricos Tesla, que foi recentemente suplantada pela empresa chinesa BYD como a maior vendedora de carros elétricos do mundo.

“A China está determinada a dominar o futuro do mercado automotivo, inclusive por meio de práticas injustas”, disse Biden em uma declaração que acompanha o anúncio. “As políticas da China podem inundar nosso mercado com seus veículos, colocando em risco nossa segurança nacional. Não vou permitir que isso aconteça em meu turno”.

A ação de quinta-feira não impôs imediatamente novas barreiras aos veículos elétricos chineses, que já enfrentam altas tarifas e ainda não penetraram no crescente mercado americano de carros de energia limpa.

Sob a orientação de Biden, o Departamento de Comércio iniciou uma investigação sobre a ameaça da tecnologia incorporada nos veículos elétricos chineses. Isso inclui versões fabricadas na China de softwares automotivos comuns, que, segundo autoridades do governo, poderiam rastrear onde os americanos dirigiam e carregavam seus veículos, ou até mesmo quais músicas ou podcasts eles ouviam na estrada.

Os funcionários do governo observaram que os fabricantes de automóveis americanos que venderam veículos para clientes na China foram essencialmente forçados pelas autoridades chinesas a usar software chinês em seus veículos.

O anúncio foi o exemplo mais recente da iniciativa de Biden de aumentar as restrições tecnológicas à China e deu continuidade a uma tendência bipartidária de relações comerciais mais antagônicas entre as maiores economias do mundo. A investigação do Departamento de Comércio ordenada por. Biden marca o primeiro uso de uma nova autoridade estabelecida sob uma ordem executiva emitida em 2019 por Trump.

As autoridades de Biden disseram que a investigação pode resultar em novas restrições americanas a veículos que dependem de software da China.

As autoridades do governo estão de olho em outras medidas para impedir ainda mais as importações de veículos chineses, que já surgiram nos mercados europeus, como resultado de preços baixos impulsionados em parte por custos de mão de obra significativamente mais baixos. Isso poderia incluir o aumento de uma tarifa de 25% sobre os veículos da China.

“Certamente continuaremos a analisar uma série de políticas para garantir que nossas montadoras e nossos trabalhadores do setor automotivo continuem a ser os mais competitivos do mundo”, disse Lael Brainard, que chefia o Conselho Econômico Nacional do presidente, em uma entrevista.

O Departamento do Tesouro já propôs regras destinadas a limitar a capacidade da China de fornecer materiais para carros e caminhões que se qualificam para um subsídio de US$ 7.500 para veículos elétricos./THE NEW YORK TIMES