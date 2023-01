Justiça dos EUA aceita pedido de extensão da recuperação judicial da Americanas

Nova York e São Paulo, 26/01/2023 - O juiz da corte de falências de Nova York, Michael E. Wiles, aceitou nesta quinta-feira o pedido da Americanas de extensão, nos Estados Unidos, do processo de recuperação judicial que está sendo feito no Brasil, conforme documento obtido pelo Estadão/Broadcast. A decisão ocorre um dia após a rede de varejo brasileira ter acionado a Justiça norte-americana para tentar solucionar sua situação financeira.

“A moção é concedida conforme estabelecido neste documento”, afirma o juiz no texto. A Americanas está usando a legislação americana conhecida como “Chapter 15″. A regra permite que companhias estrangeiras tenham seus processos de recuperação judicial reconhecidos nos EUA, protegendo seus ativos que estejam no país.

Americanas entrou em crise após revelação de rombo bilionário não relatado nos reportes financeiros Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

“Este Tribunal manterá a jurisdição para ouvir e determinar todas as questões decorrentes ou relacionadas à implementação desta Ordem”, complementa o magistrado americano.

A decisão de recorrer à Justiça dos EUA foi aprovada em uma reunião de diretoria no último dia 23, com a presença do atual CEO, João Guerra Duarte Neto. Como representante legal nos EUA, a Americanas designou o advogado carioca Antonio Reinaldo Rabelo Filho. O pedido para o Chapter 15 foi entregue na Corte em Nova York ontem, às 13h48 (horário local).