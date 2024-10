Kamala, 59 anos, planeja divulgar relatório sobre sua saúde para se contrapor a Trump, 78

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, planeja divulgar neste sábado, 12, um relatório sobre o seu histórico médico e de saúde, segundo informações divulgadas por um assessor sênior de sua campanha pela corrida presencial. Segundo ele, a iniciativa mostrará que “ela possui a resiliência física e mental” necessária para servir como presidente.

Segundo o assessor, a expectativa da campanha é usar a divulgação para traçar um contraste com o republicano Donald Trump, que divulgou apenas informações limitadas sobre sua saúde ao longo dos anos, e levantar questões sobre sua aptidão para servir.

O gabinete de Harris não entrou em detalhes sobre quão completo seria o relatório sobre seu histórico médico. O assessor, que falou sob condição de anonimato por discutir um assunto sensível, disse que o relatório conclui que Harris “possui a resiliência física e mental necessária para executar com sucesso as funções da Presidência, incluindo aquelas como chefe do Executivo, chefe de Estado e comandante-em-chefe.”

Kamala quer mostrar que tem resiliência física e mental para servir como presidente Foto: Yuki Iwamura/AP

PUBLICIDADE O ex-presidente Donald Trump, por sua vez, divulgou muito pouca informação, inclusive após seu ouvido ter sido roçado por uma bala durante uma tentativa de assassinato em julho. Durante sua campanha contra o presidente Joe Biden, Trump, aos 78 anos, questionou a saúde do adversário quando o presidente de 81 anos ainda buscava a reeleição.

Desde que Biden foi substituído na chapa por Harris, que tem 59 anos, a própria saúde de Trump tem recebido mais atenção da mídia. / Associated Press