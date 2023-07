Ex-ministros Kátia Abreu e Paulo Bernardo vão integrar conselho de administração da JBS

A JBS informou nesta quinta-feira, 20, que seu conselho de administração elegeu os ex-ministros Kátia Abreu Gomes e Paulo Bernardo e o executivo Cledorvino Belini, ex-presidente da Cemig e da Fiat, como membros independentes para um mandato até a próxima assembleia-geral da companhia.

Eles substituem Leila Abraham Loria, Claudia Pimentel Trindade Prates e Estêvão de Almeida Accioly, que renunciaram aos cargos em 19 de julho de 2023.

No comunicado, a empresa destaca que Kátia Abreu presidiu a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal entre 2021 e 2022, foi senadora entre 2007 e 2021 e ministra da Agricultura de 2015 e 2016, no governo de Dilma Rousseff (PT), entre outros cargos.

Paulo Bernardo ocupou dois ministérios diferentes em governos do PT Foto: Gabriela Biló / Estadão

Paulo Bernardo Silva foi ministro das Comunicações entre 2011 e 2014, também na gestão de Dilma, e ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2005 e 2010, nos dois primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi casado com a atual presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.

Já Cledorvino Belini presidiu a montadora Fiat no Brasil e na América Latina entre 2004 e 2015 e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. Belini foi conselheiro independente da JBS entre outubro de 2017 e junho de 2020 e entre novembro de 2021 e abril de 2023.