A Latam anunciou na segunda-feira, 5, que investirá R$ 2 bilhões no Brasil até 2026. Além disso, irá qualificar mão de obra para ser empregada no seu centro de manutenção de aeronaves, em São Carlos, no interior paulista.

PUBLICIDADE O anúncio ocorreu em Santiago, no Chile, após uma reunião de dirigentes da companhia aérea com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula cumpre uma série de agendas no país vizinho. Segundo o Palácio do Planalto, durante a reunião foram discutidas iniciativas para expansão da aviação regional na América do Sul, o aumento de voos ligando a região para incentivar relações comerciais e turísticas e o emprego do combustível sustentável de aviação visando reduzir as emissões de carbono pelo setor aéreo.

Latam também anunciou que irá qualificar mão de obra para ser empregada no seu centro de manutenção de aeronaves, em São Carlos, no interior paulista. Foto: Latam/Divulgação

Investimentos

O encontro contou com a presença de três ministros: Luiz Marinho (Trabalho e Emprego); Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos); e Celso Sabino (Turismo); além de Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Entre os representantes da Latam estavam o CEO, Roberto Alvo, e Jerome Cadier, que comanda o grupo no Brasil, entre outros.

Foi firmado um protocolo de intenções da Latam com o governo brasileiro para qualificar mão de obra especializada para atuar no Latam MRO, um centro de manutenção de aeronaves especializado, onde atuam 1.800 funcionários da empresa, pouco menos de 10% da força de trabalho da companhia aérea no Brasil, composta por 19 mil colaboradores.

No Latam MRO atuam profissionais de áreas como engenharia, química e técnicos. A empresa não informou detalhes do protocolo de intenções e nem como serão feitas as inscrições ou mesmo eventuais contratações. O financiamento virá de parte dos R$ 2 bilhões que foram anunciados para criação de produtos, tecnologias e serviços aos passageiros.