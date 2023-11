Executivo da LATAM Brasil é eleito o ‘CEO Comunicador’ de 2023

A Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) acaba de anunciar que o CEO Comunicador de 2023 é Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

O executivo receberá o troféu da entidade em 11 de dezembro, na premiação que reconhece os melhores projetos e comunicadores do ano.

Segundo Hamilton dos Santos, diretor-executivo da Aberje, “Jerome lidera um trabalho incansável de comunicação e se tornou uma das vozes mais relevantes do mundo corporativo”.

Em 2023, Cadier se tornou o primeiro executivo do mercado de aviação do Brasil a ser Top Voice no Linkedin, onde conta com mais de 80 mil seguidores.