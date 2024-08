A Latam anunciou nesta semana a sua 8ª rota entre Brasil e Chile, um voo direto de Fortaleza para Santiago que estará disponível a partir de 30 de novembro. A nova rota coloca o Estado do Ceará como o primeiro da região Nordeste a ter voos diretos para o Chile, com uma duração média de 6h30. A operação diminuirá em três horas o tempo médio de deslocamento entre a capital cearense e o Chile, em comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo a companhia aérea, o voo direto será operado uma vez por semana, partindo aos sábados de Fortaleza e retornando aos domingos de Santiago, em aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 passageiros. Atualmente, a Latam é responsável por 70% do volume de passageiros que viajam de avião entre os dois países, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

a LATAM é responsável por 70% do volume de passageiros que viajam de avião entre o Brasil e Chile Foto: Nacho Doce/ Estadão

A nova rota irá facilitar o acesso, tanto da população local quanto a de estados vizinhos da região Nordeste, ao Chile, que precisam fazer conexões em aeroportos situados em sua maioria no Sul e Sudeste. No caso da Latam, as operações partem de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Além de Brasília, o único no Centro-Oeste. Na operação internacional no Ceará, a Latam também já opera a rota Fortaleza-Miami.