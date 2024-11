A Superintendência da Receita Federal em São Paulo, realiza, no dia 3 de dezembro, o seu último leilão no ano de itens apreendidos ou abandonados pelos compradores na região. Os itens estão nas alfândegas dos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, e na cidade de São José do Rio Preto, no interior.

O leilão de São Paulo integra um conjunto de oito certames que serão realizados até o final deste ano. Além de São Paulo, realizarão leilões as superintendências de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Vitória (serão 2) e Fortaleza. São 1.404 lotes, cada um deles composto por vários itens. Um dos leilões oferta até uma Lamborghini.

Lote número 12 traz relógios e partes deles; ele disponibiliza um Rolex Oyster Perpetual. Foto: Receita Federal/Reprodução

PUBLICIDADE No caso do leilão da superintendência de São Paulo, serão 168 lotes, e as propostas serão recebidas entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. O leilão está previsto para o dia 2 de dezembro. Os itens são variados e incluem gibis, roupas, peças para carros e aviões, componentes de videogame, bolsas, bijuterias, joias, instrumentos musicais, iPhones, notebooks e até um Rolex. Há alguns lotes que trazem uma guitarra da marca Gibson cada, com lance mínimo de R$ 1.500. O valor de mercado delas é de R$ 10,9 mil, segundo a receita.

Há mais de 20 lotes com iPhones ou dispositivos e acessórios relacionados ao celular. O lote 66, por exemplo, disponibiliza três iPhones de modelos variados pelo lance mínimo de R$ 1.700. O Fisco informa que, juntos, eles valem R$ 12,3 mil. No lote 88, há dois iPhones (não especifica modelo) e um notebook usado da Dell por R$ 900. Eles valem R$ 6,8 mil, segundo a Receita.

O lote número 12 traz relógios e partes deles; ele disponibiliza um Rolex Oyster Perpetual, além de diversos smartwatches, inclusive alguns da Apple. O lote tem lance mínimo de R$ 276,7 mil e os seus produtos estão avaliados em mais de R$ 2 milhões. Sozinho, esse modelo de Rolex tem valor de mercado de R$ 200 mil.

Os itens em destaque citados acima não podem ser comprados separadamente - somente os lotes completos podem ser adquiridos. No caso do lote do Rolex, por exemplo, ele é apenas um entre os cerca de 1.500 itens disponíveis. O comprador terá que levar todos se ofertar o melhor lance.

Quem pode participar?

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e com selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema gov.br. Pessoas jurídicas com cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) também podem participar.

Como consultar os lotes?

A consulta de todos os itens é pública e pode ser feita na página de leilões da Receita Federal. Siga os seguintes passos:

Entre neste site e procure por “próximos editais”;

Aparecerá a lista de todos os editais que estão com propostas abertas e os que ainda vão abrir para receber propostas;

Ao abrir um desses links, irá abrir outra tela, com todos os lotes disponíveis para participação;

É possível ainda fazer a pesquisa selecionar o tipo de item de cada lote na barra à esquerda da página;

Outra forma de pesquisar é digitar o item que você procura na barra superior, no campo em branco escrito “pesquisar por”.

Os itens podem ser vistos antes do leilão?

Sim, mas em alguns casos, como para os itens que estão em Campinas, os produtos podem ser vistos apenas por vídeo. Em outros, como no caso de Guarulhos e São José do Rio Preto, as visitas podem ser presenciais. Em todos os casos é necessário agendar antes. É possível consultar todos os detalhes no edital, disponível neste link. Como fazer o lance? É necessário acessar o Portal E-Cac da Receita Federal (é necessário ter conta no gov.br nível prata ou ouro);

da Receita Federal (é necessário ter conta no gov.br nível prata ou ouro); Ao entrar no sistema, à esquerda da tela, procure por “Serviços em Destaque” e acesse o quarto item, denominado “Participar do leilão eletrônico da Receita Federal”;

Ele irá direcionar para a página de leilões da Receita, e, logado, você deverá escolher o leilão de seu interesse;

Ao localizar o lote, entre na sala de disputa e dê o lance. O leilão é composto por algumas fases: início das propostas, fim das propostas, classificação e sessão para lances. O fato de oferecer uma proposta não significa que o lote já é seu. Serão feitas análises e só depois de ser classificado é que você poderá participar da sessão de lances. É neste dia que os concorrentes podem oferecer oficialmente os seus valores.

Como levar o item para casa?

Cada um dos leilões possuem regras específicas para visita dos itens, pagamento e também de retirada, que deve ser providenciada pela pessoa que arrematou o lance. O fato de ser realizado por uma superintendência de uma cidade não significa que todos os produtos estão lá, já que existem vários departamentos da Receita Federal além da cidade sede. Para mais detalhes, é possível consultar o edital.