A Receita Federal irá realizar, até o final deste ano, oito leilões de milhares de produtos apreendidos ou abandonados, inclusive uma Lamborghini Huracan Evo de 2021, que tem lance inicial de R$ 600 mil e, segundo avaliação do Fisco, vale mais de R$ 2,5 milhões.

Os leilões são feitos pelas superintendências de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Recife, Vitória (serão 2) e Fortaleza. São 1.404 lotes, cada um deles composto por vários itens. Eles começam a receber as propostas de lance a partir do dia 14 deste mês - confira o o cronograma ao final do texto.

Um dos itens do Leilão da Receita Federal no Recife é uma Lamborghini Huracan de 2021 avaliada em R$ 2,5 milhões Foto: Receita Federal

A maior parte dos produtos que foram esquecidos ou mesmo abandonados é de produtos eletrônicos, incluindo diversos iPhones. Existem ainda roupas, cosméticos, calçados, componentes eletrônicos, musicais, bebidas, veículos como carros, ônibus e caminhões, entre vários outros itens. O primeiro leilão a receber propostas será o de Brasília, a partir do dia 14 deste mês, próxima quinta-feira. O maior leilão em número de lotes será o da Superintendência Regional da Receita Federal de Curitiba, com 452 lotes. Em São Paulo serão 168 lotes, sendo ao menos 32 com aparelhos de telefone celular ou itens da Apple.

Segundo o site de leilões da Receita Federal, o lote 88 do leilão de São Paulo é composto por três itens: dois iPhones (modelos não especificados) e um notebook da Dell. O lance mínimo para o lote é de R$ 900, mas avaliados em R$ 6.800, segundo o edital. Eles estão na Receita Federal no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior. Já o lote 77, que tem lance mínimo de R$ 2.700, é composto por dois iPhones, sendo um deles um 14 Pro Max, e ainda um fone, também da Apple. Juntos, eles valem R$ 19.600, segundo a Receita.

O lote 128 possui várias bolsas, carteiras, chapéus, óculos, mochilas etc. Dois itens chamam bastante atenção, por se tratar de bolsas da marca Marc Jacobs, umas das mais requisitadas do mundo. O lance mínimo do lote é de R$ 40 mil. A avaliação é que todos os itens juntos valham mais de R$ 400 mil.

Caminhão, Lamborghini e lancha milionária

O leilão que ocorrerá em Recife disponibilizará 54 lotes. Entre eles, estão caminhões, um carro superesportivo e bebidas, tais como as constantes no lote 2: 3.787 garrafas de licor Amarula, que têm lance inicial de R$ 38 mil e estão avaliadas em R$ 151,48 mil. Os dois caminhões têm preços iniciais de R$ 80 mil, e o lance inicial da Lamborghini Huracan Evo do ano de 2021 é de R$ 600 mil. Os caminhões estão avaliados em R$ 240,9 mil cada. Já a Lamborghini está avaliada em R$ 2,5 milhões. Trata-se de um dos esportivo que atinge 100 km/h em apenas dois segundos, e 200 km/h em apenas nove segundos (e vai até 325 km/h).

Segundo o edital, existem outros veículos. A Receita alerta que todos eles estão estacionados há algum tempo, e que o comprador deve estar ciente de que, em geral, “as baterias poderão estar descarregadas, e os pneus, murchos”. “Alguns, inclusive, não possuem bateria e/ou não possuem chaves, pneus/rodas ou outros itens. Para a retirada talvez haja a necessidade de que os arrematantes providenciem serviços de mecânica, borracharia, chaveiro e/ou guincho”, informa o texto do edital.

Apesar do valor alto, o lance para a Lamborghini não é um dos maiores dos leilões. Em um deles, o do Rio de Janeiro, que já está aberto e recebe propostas até o dia 11 deste mês, há uma lancha tipo catamarã para transportes de passageiros. O lance inicial é de R$ 2,85 milhões.

Quem pode participar?

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e com selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema gov.br. Pessoas jurídicas com cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) também podem participar.

Como consultar os lotes?

A consulta de todos os itens é pública e pode ser feita na página de leilões da Receita Federal. Siga os seguintes passos