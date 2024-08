Lula assina decreto que muda regulamentação do gás natural no País

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, 26, o decreto que, segundo o governo, busca aumentar a oferta de gás natural no País. O decreto, projetos de lei e uma Medida Provisória (MP) foram chancelados pelo presidente durante o lançamento da Política Nacional de Transição Energética. A íntegra das propostas ainda não foi divulgada pelo governo.

De acordo com o Planalto, o decreto deverá “robustecer” as competências da Agência Nacional do Petróleo (ANP), ampliar oferta de gás natural, estabelecer melhorias no ambiente regulatório para atrair investidores e desenvolver o mercado concorrencial de gás natural. O ato, na prática, vai alterar o decreto 10.712, de 2021, que regulamenta a nova Lei do Gás - também de 2021 - relativa ao transporte, escoamento, estocagem e comercialização de gás natural. Antes da efetivação das medidas, os setores consumidores comemoravam, enquanto os produtores - as petroleiras - criticavam as medidas e falavam até do risco de judicialização.

Lula (E) e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na assinatura das medidas do Plano de Transição Energética Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Já a MP assinada por Lula altera a lei 14.871, recentemente sancionada, para dispor sobre a depreciação acelerada de navios-tanques. A ideia do governo é de ampliar investimentos em logística para indústria de petróleo e derivados, com o intuito de reduzir oscilações de preço com o afretamento de embarcações. Além disso, dois projetos de lei tiveram o aval do presidente para serem enviados ao Congresso. Um deles trata de conteúdo nacional, visando “possibilitar a transferência de excedentes de conteúdo local entre contratos vigentes de exploração e produção”. O outro cria uma nova modalidade de operacionalização do Auxílio Gás, direcionado a famílias inscritas no Cadastro Único, com renda igual ou inferior ao salário mínimo, que vai ampliar o alcance do programa.

Um segundo decreto também assinado hoje revoga o ato que instituiu o comitê técnico integrado para desenvolvimento do mercado de combustíveis e demais derivados do petróleo e biocombustíveis.

Petrobras

Durante o ato no Planalto, Lula disse que a Petrobras não deve “queimar gás”, mas deixar o produto disponível para a população. A estatal reinjeta a maior parte do gás natural dos poços do pré-sal para aumentar a pressão interna e extrair mais petróleo.

“O gás é barato. A Petrobras não tem o direito de queimar gás. Ela tem o direito de trazer o gás e colocar o gás à disposição desse povo. Para que o povo pobre possa fazer comida, se não vai fazer a volta à lenha”, declarou o petista.

O presidente disse que o gás tem de ser “instrumento da cesta básica”. Também afirmou que a população não consegue pagar botijão de gás a R$ 140 em alguns Estados, enquanto o produto sairia da Petrobras por R$ 36.