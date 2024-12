Lula diz que vai entregar ‘economia crescendo, povo consumindo e mercado reclamando’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o crescimento da economia brasileira vai surpreender ainda mais o mercado. “Algumas pessoas do mercado começaram a anunciar e alardear na imprensa que a economia brasileira não ia crescer mais que 1,5%. E para nossa bela sorte, a economia brasileira vai crescer neste ano 3,5%, e se tomar cuidado, pode chegar a 4%”, disse. Ele citou feitos de seu governo no ano de 2010 e afirmou: “Vamos entregar outra vez economia crescendo, povo consumindo e o mercado reclamando.”

Lula fez a declaração na inauguração do Projeto Cerrado, maior linha única de produção de celulose do mundo, que pertence à Suzano. A fábrica, em Ribas do Rio Pardo (MS), recebeu investimentos de R$ 22,2 bilhões na unidade: R$ 15,9 bilhões no complexo industrial e R$ 6,3 bilhões relativos a investimentos florestais, logísticos e outros.

Lula ironizou pesquisa que mostra aumento da sua rejeição Foto: Wilton Junior/Estadão

O presidente disse ainda que as falas de que o agronegócio não aprecia sua gestão têm outras razões que não a falta de recursos para o setor: “Não gostam de mim por outras coisas. Pode ser pela cor da minha pele, pela minha origem, mas não por falta de dinheiro. O agronegócio nunca recebeu tanto dinheiro quanto no meu governo. É só olhar o que está acontecendo na agricultura familiar.” Lula também afirmou que “o dinheiro tem de circular na mão de todos; se não, fica no banco para especulação”.

Rejeição em alta

Lula também rebateu a pesquisa que mostra que sua reprovação subiu de 64% em março para 90% entre gestores, economistas, analistas e operadores (traders) de fundos de investimento. Ele ironizou o número e disse que "ganhou" 10% do eleitorado, alegando que o mercado reprovava seu nome em 100% nas eleições de 2022. "Ontem, saiu uma pesquisa que deu que 90% do mercado daqueles que compõem a Faria Lima são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então, eu já cresci, já ganhei 10% dele", disse.

“E o que me interessa, na verdade? O que me interessa é o resultado do tipo de jabuticaba que você plantou. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não voltei a ser presidente da República porque eu precisava ser presidente da República”, disse. “Eu voltei a ser presidente da República para provar, mais uma vez, que um torneiro mecânico, sem diploma universitário tem mais capacidade de governar esse país que todos aqueles que têm vários diplomas de doutores, mas não têm sensibilidade social.”

Um levantamento da Genial/Quaest divulgado na quarta-feira, 4, sobre o que pensa o mercado financeiro mostrou uma piora na avaliação do governo Lula 3. A reprovação do presidente subiu de 64% para 90% desde o levantamento anterior, feito em março. Voltou, assim, à marca do início do mandato, quando nove a cada dez profissionais de fundos de investimento também tinham uma avaliação negativa do governo.

A pesquisa, a segunda deste ano, foi realizada entre 29 de novembro e 3 de dezembro, capturando, portanto, a reação negativa do mercado financeiro ao pacote de ajuste fiscal anunciado na quarta-feira da semana passada. Foram feitas 105 entrevistas junto a fundos de investimento com sede em São Paulo e Rio de Janeiro.