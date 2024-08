As ações da Kellanova dispararam na segunda-feira, 5, já que a Mars Inc. está considerando comprar a fabricante de snacks em um dos maiores negócios deste ano. As negociações estão em andamento, mas nenhuma decisão final foi tomada, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que não estão autorizadas a falar publicamente.

As ações da Kellanova subiram até 20% nas negociações em Nova York. Às 10h14, a capitalização de mercado da empresa estava em quase US$ 24,7 bilhões. A ação já havia subido 13% no ano até o fechamento da semana passada. Um acordo pode avaliar a Kellanova em cerca de US$ 30 bilhões, segundo informou o Wall Street Journal anteriormente.

A Mars Inc. está considerando comprar a fabricante de snacks Kellanova. Foto: Timon - stock.adobe.com

PUBLICIDADE A aquisição da Kellanova, que foi desmembrada da Kellogg Co. no ano passado, daria à Mars, uma empresa de capital fechado, uma maior variedade de marcas alimentícias, incluindo Pringles, Cheez-It e Pop-Tarts. É uma oportunidade para a Mars diversificar seu portfólio de marcas, atualmente muito focado em chocolate, um produto cujo preço subiu para níveis históricos este ano e cuja perspectiva continua incerta. A Kellanova também ajudaria a Mars a se expandir nos mercados internacionais. A potencial fusão poderia ajudar a empresa a combater o declínio nos volumes, o crescimento lento e o enfraquecimento do consumidor global. Com a inflação diminuindo, as empresas que aumentaram os preços durante a pandemia estão encontrando mais dificuldades para compensar a queda nas vendas com preços mais altos e estão buscando maneiras de reduzir custos.

“O acordo poderia inaugurar outro ciclo de consolidação no setor de alimentos embalados, semelhante ao de 1999-2001, o que elevaria as avaliações”, escreveu o analista Robert Moskow, da TD Cowen, em uma nota na segunda-feira. “Em momentos como este, quando o crescimento desacelera, os balanços estão relativamente limpos e as avaliações caem, os líderes de mercado em alimentos tendem a olhar mais de perto para grandes combinações para gerar sinergias de custo.”

A Kellanova não quis comentar. A Mars não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário. A Kellogg separou seu negócio de snacks no ano passado de suas operações de cereais na América do Norte, que incluem marcas como Special K e Corn Flakes. A Kellanova teve uma série de fortes resultados desde então. A empresa recentemente elevou sua projeção para o ano inteiro e superou as expectativas de Wall Street para as vendas no segundo trimestre, em parte devido à força na América do Norte, onde as vendas e o volume cresceram. Isso contrariou uma tendência que prejudicou os resultados da PepsiCo Inc. e da Kraft Heinz Co., que relataram volumes menores à medida que os consumidores compram menos snacks após anos de preços em alta.

Ainda assim, a Kellanova tem uma marca que pode não se encaixar no portfólio da Mars, de acordo com a analista da Bloomberg Intelligence, Jennifer Bartashus: Morningstar Farms, a marca de hambúrgueres vegetais e bacon falso. O plano original de separação da Kellogg Co. incluía a venda separada da Morningstar, mas esse plano foi abandonado, já que as avaliações das empresas de carnes à base de plantas caíram, disse o CEO da Kellanova, Steve Cahillane, no ano passado. “Eu ficaria de olho em uma possível venda adicional da Morningstar Farms”, disse Bartashus.

Embora analistas tenham sugerido outros potenciais compradores, incluindo a Mondelez International Inc., eles dizem que uma compra pela Mars enfrentaria menos preocupações antitruste. Isso porque a Mars tem menos sobreposição com a Kellanova do que outras marcas, devido ao seu foco em marcas de cuidados com animais de estimação, como Pedigree e Whiskas, e marcas de doces como Snickers, M&M’s e Skittles.

“Não acreditamos que antitruste seria um grande problema, com dados da Euromonitor sugerindo que as duas empresas têm poucas instâncias de sobreposição em nível de país/categoria”, disseram analistas do BNP Paribas em uma nota na segunda-feira.

Os analistas, que elevaram a ação de neutro para desempenho superior, disseram que a Mars também tem dinheiro suficiente para concretizar o negócio, observando que a Mars tem receita de US$ 50 bilhões, ou quatro vezes as vendas da Kellanova, e não fez um grande acordo desde a compra de US$ 9 bilhões da VCA Inc., uma operadora de hospitais veterinários, em 2017. A Mars também adquiriu recentemente a marca de chocolates premium Hotel Chocolat.

A Reuters reportou as negociações anteriormente. / BLOOMBERG