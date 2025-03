BRASÍLIA – Para o economista Pedro Fernando Nery os privilégios no Brasil nascem do Orçamento, com renúncias e gastos sem controle, ou de uma regulação malfeita.

Autor do livro “Extremos - Um mapa para entender as desigualdades no Brasil”, ele aponta que os benefícios concedidos pela máquina pública à elite do funcionalismo aprofundam as assimetrias sociais entre os mais ricos e os pobres no País.

Uma expressão desse fenômeno é a proliferação de “penduricalhos” e outros privilégios na elite do funcionalismo. “Eles (os penduricalhos) são uma parte importante (das assimetrias no País) e, mais recentemente, têm replicado um problema que é típico da desigualdade no mercado privado: a baixa tributação”, afirmou em entrevista ao Estadão.