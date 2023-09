Exclusividade e localização impulsionam vendas milionárias

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Lançamentos grandiosos e parcerias com corretores de imóveis especializados no mercado local garantiram o prêmio Master Imobiliário a um projeto enquadrado no Minha Casa, Minha Vida, em São Paulo, e a um empreendimento com ares de luxo em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A estratégia de encantamento da Kazzas Incorporadora e da Plaenge conquistou os jurados, que premiaram as empresas em Comercialização.

Em 2022, o Arena Kazzas Itaquera vendeu 100% das suas unidades em 55 dias com o empurrão de um evento que reuniu 1.300 corretores de imóveis especializados na zona leste no estádio Neo Química Arena e que destacou os diferenciais do projeto. O objetivo era convencê-los de que aquele era o imóvel com o melhor custo-benefício no bairro.

“Embora esteja enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida, o complexo tem mais de 25 itens de lazer, quadra de beach tennis e clube completo. Está localizado perto do estádio, do metrô e do shopping. É um produto econômico com qualidade de médio padrão”, defende Gil Vasconcelos, diretora de Incorporação do Grupo Kallas.

A companhia também investiu em canais digitais, realizou ações de divulgação nas ruas do bairro, criou um espaço interativo no plantão de vendas e montou um estande de 330 m² que precisou ter seu espaço ampliando em mais 75 m² para receber as mais de 4.500 visitas de clientes durante o período de lançamento. “Chegamos a ter de 250 a 300 corretores trabalhando por dia”, diz Gil.

Apesar da estratégia de marketing, ela defende que o principal diferencial foi entregar um empreendimento com potencial de valorização que cabe no bolso dos clientes e investidores. Destacam-se, também, as iniciativas de sustentabilidade, como reaproveitamento de resíduos e placas de energia solar. O terreno de 5.709,76 m² vai abrigar duas torres de 22 andares e uma de 23 andares. Com previsão de entrega em fevereiro de 2023, as 739 unidades de 38 m² a 42 m² terão 2 dormitórios e o preço do m² variou de R$ 6 mil para unidades sem vagas de garagem a R$ 8.750, com vagas. O valor geral de vendas (VGV) ultrapassou R$ 205 milhões.

Campo Grande

Uma campanha de marketing grandiosa e uma parceria relevante com corretores da região também foi a estratégia seguida pela Plaenge para o lançamento do Lieu Unique. O empreendimento em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nasceu com um objetivo claro: se tornar um novo marco de arquitetura

“É um projeto com identidade única e com uma estética futurista e minimalista. A arquitetura moderna de luxo e a sustentabilidade são os pilares do produto”, diz Leonardo Turin, superintendente da Divisão de Empreendimentos Horizontais da Plaenge. “Tentamos trazer algo singular, da fachada aos acabamentos, para os clientes que estão buscando algo exclusivo”, argumenta.

Vista da entrada do empreendimento Lieu Unique, da Plaenge, em Campo Grande (MS). Foto: Plaenge

O empreendimento com 251 lotes residenciais está situado em um terreno com mais de 295 mil m² próximo de centros comerciais. Com piscina coberta e descoberta, duas quadras poliesportivas, esculturas, churrasqueira e até um campo de futebol society, o espaço adota pontos de recarga para veículos elétricos, coleta seletiva e energia solar.

O pioneirismo defendido pela incorporadora para o projeto se traduziu em uma campanha de divulgação que fez com que todos os lotes fossem adquiridos em apenas 5 dias. “Precisávamos convencer a equipe de vendas que estávamos falando de um produto de valor e não de preço”, conta Turin. Para isso, a empresa realizou uma convenção que reuniu 260 pessoas – vendedores e corretores de imobiliárias parceiras e locais.

Além de servir para apresentar o empreendimento, o evento foi o ponto de partida para imersão dos profissionais nas características do projeto.

A previsão de entrega do loteamento é abril de 2025. Turin conta que no primeiro dia de vendas, a conversão superou 120%. Ou seja, mais lotes foram comprados do que clientes visitaram o stand, ou seja, alguns compraram mais de um lote. O empreendimento alcançou R$ 360 milhões em VGV, com o valor médio do m² avaliado em R$ 2.770.