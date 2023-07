Mastercard demanda fim das compras de maconha com seus cartões de débito nos EUA

A Mastercard demandou a processadores de pagamento e bancos dos Estados Unidos que parem de permitir transações de compra de maconha com seus cartões de débito. “De acordo com nossas políticas, instruímos as instituições financeiras que oferecem serviços de pagamento para comerciantes de cannabis e os conectam à Mastercard a encerrarem a atividade”, disse um porta-voz da Mastercard.

Após cartas de cessação e desistência enviadas pela Mastercard na semana passada, as empresas que facilitavam pagamentos com cartões de débito com senha para compras de maconha têm enfrentado dificuldades para oferecer outras soluções para as lojas que os utilizam, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que preferiu não ser identificada ao discutir informações privadas.

A Mastercard demandou a processadores de pagamento e bancos dos Estados Unidos que parem de permitir transações de compra de maconha com seus cartões de débito Foto: REUTERS/Thomas White/File Photo

Ainda não está claro se existem outras opções digitais para compradores de maconha. A Visa, que também fez esforços para interromper as compras de maconha em suas redes, não retornou imediatamente um pedido de comentário.

A repressão significa que os consumidores de maconha terão menos formas convenientes de comprar a droga sem dinheiro em espécie. É uma vitória arduamente conquistada para bancos e empresas de cartões de crédito, que lutaram para se manter à frente de tecnologias que representam um risco para seus controles contra lavagem de dinheiro e fraude.

O fechamento marca a segunda onda de problemas para as soluções de pagamento digital que surgiram para atender aos consumidores de maconha. A primeira onda afetou os caixas eletrônicos sem dinheiro, uma solução que se tornou uma brecha de US$7 bilhões (cerca de R$ 33 bilhões) no sistema bancário.

Esse segmento era dominado por uma empresa dirigida por duas pessoas recentemente acusadas em uma acusação federal de “insider trading” (informação privilegiada) relacionada à empresa de mídia de Donald Trump. Eles se declararam inocentes. A onda atual de encerramentos afeta o uso de soluções de débito com senha. Comumente usadas em postos de gasolina e supermercados, elas também se tornaram uma alternativa aos caixas eletrônicos sem dinheiro para comprar maconha.

As lojas muitas vezes têm dificuldade em descobrir se as soluções de pagamento que compram de empresas de processamento pouco conhecidas são legais. Consultores de conformidade na indústria de cannabis dos EUA, onde a droga é ilegal em nível federal, mas legal em 38 Estados, disseram que os encerramentos já estavam causando tumulto para os clientes. “Meus telefones não param de tocar - as pessoas estão pedindo alternativas de pagamento”, disse Peter Su, diretor de serviços bancários especiais do Hanover Bank.

Su gerenciou programas bancários de cannabis e consultou sobre soluções de pagamento na indústria. As ligações começaram na semana passada e se intensificaram nesta semana, disse Su.

Embora as lojas de maconha possam operar em dinheiro, os sistemas de caixas eletrônicos sem dinheiro e de débito com senha são mais fáceis para os clientes, que estavam dispostos a pagar altas taxas extras pela conveniência de pagar com um cartão.

Essas taxas geraram centenas de milhões de dólares em receita para uma indústria opaca de processadores de pagamento. As taxas extras também prejudicaram os grandes bancos que cobrem saques em caixas eletrônicos fora de sua rede; muitos reembolsavam clientes por taxas de transações pequenas que pareciam saques em caixas eletrônicos em vez de compras de maconha.

Embora bancos menores e regionais atendam empresas de maconha, instituições importantes e redes de cartões de crédito como Visa e Mastercard não querem transações de maconha em suas redes devido à ilegalidade federal. Os bancos também devem “conhecer seus clientes” e ser capazes de rastrear transações para evitar fraudes e lavagem de dinheiro. “Nossas regras exigem que nossos clientes conduzam atividades legais onde estão licenciados para usar nossas marcas. O governo federal considera as vendas de maconha ilegais, portanto, essas compras não são permitidas em nossos sistemas”, disse a Mastercard em comunicado por e-mail.

O desenvolvimento será um golpe para a indústria de cannabis, cujos preços das ações foram deprimidos devido à falta de avanços com a legalização nacional. Até agora, os esforços para aprovar legislação que daria às empresas de maconha mais acesso a serviços bancários também falharam.

Após o cerco aos caixas eletrônicos sem dinheiro, algumas empresas recorreram ao débito com senha, e os encerramentos atuais deixam com ainda menos opções. “Mais pessoas têm migrado para o débito com senha no último ano e meio, já que os caixas eletrônicos sem dinheiro tiveram problemas. Se as soluções de débito com senha desaparecerem, as pessoas ficarão apenas com ACH ou dinheiro”, disse Tyler Beuerlein, diretor de desenvolvimento estratégico de negócios da Safe Harbor Financial Services, que oferece serviços bancários e de empréstimo em todo o país para a indústria de cannabis.

Embora as soluções de pagamento de compensação automática, ou ACH, pareçam fornecer menos risco de conformidade, elas são difíceis para os clientes, exigindo que forneçam um número de roteamento e número de conta bancária. O dinheiro, embora um pilar da indústria, é considerado mais arriscado para as lojas de maconha, pois as expõe a possíveis roubos./WP