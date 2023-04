McDonald’s fecha escritórios e deve anunciar corte de funcionários nos EUA

NOVA YORK - O McDonald’s anunciou que está temporariamente fechando escritórios nos Estados Unidos essa semana e a empresa se prepara para informar funcionários sobre demissões, como parte de uma reestruturação mais ampla da empresa.

A rede de fast food disse em um e-mail interno para funcionários dos EUA e internacionais que eles deveriam trabalhar de casa de segunda a quarta-feira. A empresa, na mensagem, pediu aos funcionários que cancelassem todas as reuniões presenciais com fornecedores e outras partes externas em sua sede.

“Durante a semana do dia 3 de abril, comunicaremos as principais decisões relacionadas a funções e níveis de pessoal em toda a organização”, disse a empresa na mensagem vista pelo The Wall Street Journal. O McDonald’s se recusou a comentar no domingo sobre o número de funcionários demitidos.

Logo do McDonald's; rede de fast food prepara corte de funcionários, por conta de uma reestruturação. Foto: Joshua Roberts/Reuters

A rede de fast food emprega mais de 150 mil pessoas globalmente em cargos corporativos e em seus próprios restaurantes, com 70% deles localizados fora dos Estados Unidos, disse a rede em fevereiro. / DOW JONES NEWSWIRES