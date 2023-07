Minha Casa, Minha Vida: Caixa começa a receber propostas de construtoras para faixa 1

BRASÍLIA - A Caixa informou que as propostas de empresas de construção e de entes públicos para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que tem recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), podem ser encaminhadas ao banco a partir desta segunda-feira, 3. O envio tem de ser feito, exclusivamente, pelo portal do banco Atender Habitação.

Pelo portal, a instituição vai receber e avaliar a documentação e, em seguida, será realizada a vistoria do terreno para confirmar se as especificações urbanísticas estão válidas.

Após a validação das informações, os projetos são encaminhados ao Ministério das Cidades para publicação de portaria de enquadramento. Em caso de dúvidas, a Caixa esclarece que tem escritórios regionais para atender as empresas e representantes dos entes públicos.

“Nessa nova etapa do programa Minha Casa, Minha Vida faixa 1, com recursos FAR, a Caixa está junto do governo federal para tornar mais acessível aos brasileiros uma moradia digna”, destaca, em nota, a vice-presidente de Habitação do banco, Inês Magalhães.

Caixa irá avaliar propostas para faixa 1 do Minha Casa Minha Vida Foto: Gilberto Marques/A2img/GOVERNO SP

“O banco vai modernizar o processo com o Portal Atender Habitação para empresas e entes públicos apresentarem seus projetos de forma rápida e sem papel”, acrescenta.

Renda mensal até R$ 2.640

A faixa 1 é destinada às famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640. Os beneficiários são indicados pelos entes públicos (município ou governo do Estado). O candidato deve procurar o ente para realizar a inscrição no cadastro habitacional e atualizar suas informações pessoais no Cadastro Único.

A aquisição da moradia ocorre por meio de concessão de financiamento, com prazo de 60 meses, parcelados sem juros, com prestações que variam de R$ 80 a R$ 396,00.