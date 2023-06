Mercado financeiro volta a reduzir projeção para inflação e eleva previsão para o PIB de 2023

BRASÍLIA - As projeções feitas semanalmente pelos analistas de mercado para a inflação voltaram a cair enquanto as expectativas para o PIB estão em alta, segundo o Boletim Focus. Após a queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em maio (0,23%), a previsão para a inflação oficial deste ano na Focus caiu de 5,69% para 5,42%. No PIB, as projeções subiram de 1,68% para 1,84%, contra 1,02% há um mês.

Já para 2024, o Relatório Focus mostrou redução marginal da estimativa de crescimento do PIB de 1,28% para 1,27%, contra 1,38% de um mês atrás. Na inflação, as projeções para 2024, foco da política monetária, apontam queda de 4,12% para 4,04%. Há um mês, era de 4,15%.

Apesar da nova queda, a mediana na Focus para a inflação oficial em 2023 ainda está acima do teto da meta (4,75%), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco Central, após 2021 e 2022. Para 2024, a mediana supera o centro da meta (3%), mas está dentro do intervalo de tolerância superior, que vai até 4,50%.

Na reunião do Copom de maio, BC manteve suas projeções para a inflação no cenário de referência com estimativas de 5,8% em 2023 e 3,6% para 2024. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Na avaliação do BC, a desancoragem observada nos prazos mais longos nos últimos meses está ligada ao debate sobre mudança da meta de inflação, levantado pelo governo. Há também questões ligadas ao risco fiscal, que tem diminuído com o andamento do novo arcabouço fiscal, reconhecem BC e mercado.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de maio, o BC manteve suas projeções para a inflação no cenário de referência com estimativas de 5,8% em 2023 e 3,6% para 2024. Em um cenário alternativo, em que a Selic fica estável por todo o horizonte relevante, as projeções da autoridade são de 5,7% para 2023 e 2,9% para 2024.