Bob’s lança mais uma coleção de miniaturas inspiradas no seriado ‘Friends’

Os personagens principais do seriado Friends estarão reunidos mais uma vez no sofá da cafeteria Central Perks, em Nova York, só que desta vez, na sua versão em miniaturas promocionais que acompanham os combos de lanche e milk shake do Bob’s. Essa é a segunda coleção da rede fast food em que Rachel Green, Phoebe Buffay, Chandler Bing, Joey Tribbiani, Mônica e Ross Geller são transformados em itens colecionáveis.

Agora, as miniaturas do sexteto de moradores do prédio de esquina na Bedford Street, número 90, em Greenwich Village, Manhattan, são inspiradas em momentos clássicos de cada personagem no seriado.

Rachel Green, Phoebe Buffay, Chandler Bing, Joey Tribbiani, Mônica e Ross estarão de volta em uma nova coleção de miniaturas colecionáveis da rede de fast food Bob's.

Segundo a diretora de marketing do Bob’s, Raquel Paternesi, a decisão de criar uma nova coleção de Friends ocorreu para atender ao pedido dos clientes que acabaram ficando sem os colecionáveis. “Essa era uma demanda muito grande dos nossos consumidores nas redes sociais”, afirma.

A executiva lembra que quando a primeira edição foi lançada, em maio de 2021, as miniaturas colecionáveis se esgotaram em menos de uma semana. “Tivemos lojas que em dois dias tinham vendido todo o seu estoque. Foi um sucesso de vendas, que impulsionou tanto os nossos milk shakes, o nosso ‘carro chefe’, quanto os combos de lanche”, diz. Para evitar que os brindes entrem em falta nas lojas, a rede de fast food aumentou a sua produção de miniaturas em 30% para esta nova coleção. “Não dá para errar de novo com o consumidor.”

Foco na nostalgia

Mesmo tendo sido lançado em 1994 e permanecido no ar até 2004, o seriado Friends se mantém como uma das atrações mais assistidas no mundo todo, o que faz com que a atração continue atraindo público e o interesse das marcas.

Ainda conforme a executiva do Bob’s, a decisão de “reviver” os seis personagens em miniaturas colecionáveis é uma estratégia do negócio de olho em uma onda de nostalgia, que tem direcionado o consumo do público, seja de quem acompanhou a obra durante sua exibição, ou de membros da Geração Z que redescobriram o seriado anos depois do seu fim nas telas de serviços de streaming como Netflix e HBO+. “Nossas pesquisas mostram que os mais jovens também são fãs de Friends, o que impulsiona o sucesso desse tipo de campanha”, afirma.

Nostalgia de antigos e novos fãs se transformou em uma possibilidade de negócios para empresas que apostam em clássicos da TV como a série Friends.

Quem quiser garantir uma, ou todas as as unidades da coleção, poderá comprar os colecionáveis comprando os combos de lanches e milk shakes da redes, seja nas lojas, ou quiosques da companhia. Os brindes estarão disponíveis a partir da próxima, quinta-feira, 3 de novembro, em todo o País.