Itaú reúne Madonna, Fernanda Montenegro e Ronaldo em campanha de lançamento da nova marca

A campanha que apresenta a nova marca do Itaú Unibanco, lançada na quarta-feira, 6, reúne uma série de artistas, sendo o principal nome o da cantora americana Madonna, artista feminina de maior sucesso da história. Segundo o banco, foram reunidos nomes que inspiram o público sobre a importância do tempo, do legado e da longevidade.

Além de Madonna, estão nas campanhas o cantor Jorge Ben Jor, o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, a atriz Fernanda Montenegro, a bailarina Ingrid Silva e a jogadora de futebol Marta. A campanha e a troca de marca são o pontapé inicial da comemoração dos 100 anos do conglomerado, em 2024.

“Ser feito de futuro é ter capacidade de perpassar os tempos e permanecer relevante, se reinventando. Esse movimento é um convite para que todos se inspirem e valorizem o tempo, a longevidade e o legado que cada um constrói em suas vidas”, diz em nota a superintendente de Marketing do Itaú, Thaiza Akemi.

O Itaú afirma que a escolha dos porta-vozes foi para representar a ideia de reinvenção e longevidade na prática. O banco apresentou a campanha e a nova marca em um evento interno para funcionários, que reuniu cerca de 5 mil deles presencialmente.

O Itaú Unibanco mudou a marca, mantendo o conceito básico, mas com atualizações no formato Foto: Divulgação/Itaú

Além disso, a nova marca foi apresentada em peças publicitárias na televisão aberta, e está estampada na capa das edições dos maiores jornais do País nesta quinta-feira, 7.