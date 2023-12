Itaú muda marca e slogan após 50 anos para comemorar centenário do banco; veja como ficou

O Itaú Unibanco mudou a marca nesta quarta-feira, 6, mantendo o conceito básico, mas com atualizações no formato do famoso logo, que utiliza desde 1973. Segundo o banco, a mudança visa refletir sobre o tempo, e é o início das comemorações dos 100 anos, que completa em 2024. O banco passa a adotar o slogan “feito de futuro”.

A efeméride considera a criação do Unibanco, em 1924. O Banco Itaú nasceu em 1943, e os dois conglomerados se uniram em 2008, criando aquele que, até hoje, é o maior banco da América Latina em ativos.

Leia também

A nova marca passa a adotar com mais peso a cor laranja, pela qual o banco já era identificado, e mantém o azul para os segmentos Uniclass e Personnalitté, voltados aos clientes dos segmentos de média e alta renda do banco de varejo. Para o Itaú BBA e o Private, serão adotados tons de azul mais escuros.

O símbolo do banco passou por mudanças, ao ganhar contornos mais arredondados. Embora continue simbolizando a origem do nome Itaú, que em tupi-guarani significa pedra preta, o logo ganhou a primeira grande mudança de formato desde 1973, ano em que foi adotado pelo Itaú.

Itaú Unibanco manteve o conceito básico, mas com atualizações no formato do famoso logo, que utiliza desde 1973 Foto: Divulgação/Itaú

“A vida dos nossos clientes está sempre em movimento e o Itaú evolui junto com eles. Temos promovido uma intensa agenda de transformação no nosso negócio e na forma de entregar mais valor. Chegou o momento de a nossa marca refletir tudo isso”, diz em nota o diretor de Marketing do Itaú, Eduardo Tracanella.

O banco vem renovando as marcas dos segmentos de atendimento para refletir a mudança do negócio. A transformação digital do conglomerado está no centro da estratégia da gestão do atual presidente, Milton Maluhy, que comanda o Itaú há cerca de três anos.